Планетологи здивовані новим відкриттям на Венері

Кора планети не є однією глобально безперервною літосферою

Вчені тільки що знайшли докази того, що кора Венери може мати тектонічні блоки, які труться один об одного, як блоки льоду. Про це інформує Sciencealert.

Американські дослідники наголошують на тому, що нове відкриття доводить, що кора планети не є однією глобально безперервною літосферою.

«Це не лише дає уявлення про Венеру – це може допомогти нам краще зрозуміти еволюцію і динаміку тектоніки на ранній Землі», – наголошують учені.

Планетолог Пол Бірн з Університету штату Північна Кароліна розповів: «Ми визначили раніше нерозпізнаний зразок тектонічної деформації на Венері, який викликається внутрішнім рухом, як і на Землі», – сказав він.

Учений додав: «Хоча це і відрізняється від тектоніки, яку ми нині спостерігаємо на Землі, це все ж свідоцтво внутрішнього руху, яке проявляється на поверхні планети».

Земля справді є унікальною в Сонячній системі у багатьох аспектах. Одним з таких проявів є система тектоніки плит – перебувають у динаміці лусочки кори, які подрібнюють одна одну і перекриваються, рухаючись по гарячому розплавленому внутрішньому шарі планети.

На Меркурії, Марсі чи Місяці такої активності немає. І на Венері також – що дивно, з огляду на схожі розміри і геологічний склад Венери і Землі.

Вчені акцентують увагу на тому, що дві планети пішли абсолютно різними еволюційними шляхами, незважаючи на їх схожість, і причини цього не дуже добре вивчені. «Якщо ми зможемо зрозуміти, як і чому Земля і Венера перетворилися, відповідно, на пишний океанський світ і розпечену пустелю, ми зможемо краще зрозуміти подібні екзопланети в нашій галактиці», – наголошують планетологи.

Останні спостереження свідчать про те, що Венера все ще може бути вулканічно активною. Дослідження, опубліковане в минулому році, виявило, що вулканічні прояви були на поверхні планети порівняно недавно. Ми також знаємо, що велика частина планети піддалася вулканічному впливу за останній мільярд років.

Додамо, що в четвер, 24 червня, о 21:39 за Києвом над Землею зійде так званий «полуничний» місяць. Індіанці Північної Америки таким чином називали червневу повню, яка зазвичай випадає на сезон збору полуниці.

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