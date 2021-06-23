Українці побачать «полуничний» місяць. Коли буде суперповня (фото)

Незабаром буде третя і остання суперповня 2021 року

Суперповня зазвичай випадає на сезон збору полуниці

У четвер, 24 червня, о 21:39 за Києвом над Землею зійде так званий «полуничний» місяць. Про це повідомляє NASA.

Індіанці Північної Америки таким чином називали червневу повню, яка зазвичай випадає на сезон збору полуниці.

Вчені повідомляють, що це буде третя і остання суперповня 2021 року, бо Місяць все ще перебуватиме в одній з найближчих до Землі точок на його орбіті, хоча й далі від нашої планети, ніж під час останніх двох повних місяців.

Цікаво, що «суничний» місяць відомий як «медовий місяць» (у цей час зазвичай з вуликів збирали мед для медовухи), «рожевий» місяць (час цвітіння троянд) і «гарячий» місяць (за асоціацією із спекотною літньою погодою).

У NASA розповідають, що вираз «медовий місяць», що з'явився в XVI столітті, також може бути пов'язаним з цим місяцем, можливо, через велику кількість шлюбів у червні.

Додамо, що жителі всієї Землі перебували у важливому космічному періоді – коридорі затемнень, який почнеться з повного місячного затемнення 26 травня і завершиться кільцеподібним сонячним – 10 червня.

Читайте також: