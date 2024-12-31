США та інші західні країни неодноразово звинувачували Китай у приховуванні доступу до оригінальних даних

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликала Китай надати дані, які допоможуть зрозуміти походження Covid-19, через п’ять років після початку пандемії в китайському місті Ухань. Про це повідомляє CNN.

На початку пандемії, 31 грудня 2019 року, офіс ВООЗ у Китаї зафіксував кластер випадків «пневмонії» у заяві від органів охорони здоров’я Уханя. Через більше ніж три тижні китайська влада закрила місто з населенням 11 млн осіб.

Пандемія, яка почалася в Ухані, швидко поширилася по всьому світу, викликавши глобальну кризу. Хоча більшість країн вже подолали наслідки локдаунів, питання про походження вірусу залишається відкритим. ВООЗ наголошує на необхідності прозорості та співпраці між країнами для запобігання майбутнім епідеміям.

Дискусії щодо походження вірусу ведуться вже кілька років. Деякі вчені вважають, що вірус виник у дикій природі, перейшовши від заражених тварин до людей на ринку в Ухані. Інші підозрюють, що вірус міг бути витоком з лабораторії, розташованої неподалік ринку.

США та інші західні країни неодноразово звинувачували Китай у приховуванні доступу до оригінальних даних, що Пекін категорично заперечує. ВООЗ також критикувала Китай за обмеження доступу до даних, називаючи це «неприпустимим». Китайські офіційні особи стверджують, що вони надали всю наявну інформацію ВООЗ.

У 2023 році ВООЗ отримала доступ до певних даних, зібраних китайськими вченими на ринку морепродуктів Хуанань в Ухані. Аналіз цих даних показав наявність тварин, сприйнятливих до коронавірусу, хоча не підтвердив, чи були вони заражені.

Нагадаємо, Комітет Палати представників США під керівництвом республіканців завершив дворічне розслідування щодо походження коронавірусу. Вони дійшли висновку, що вірус, ймовірно, має лабораторне походження та поширився через витік з лабораторії в місті Ухань.

Зазначається, що вірус має унікальні біологічні характеристики, які не зустрічаються в природі. Також усі випадки Covid-19, за даними експертів, виникли внаслідок одного введення в організм людини, що суперечить попереднім пандеміям із природним походженням.

У звіті також критикуються заходи, які були спрямовані на пом'якшення наслідків Covid-19 – соціальне дистанціювання та масковий режим. Стверджується, що «тривалі локдауни завдали незмірної шкоди не лише американській економіці, а й психічному та фізичному здоров'ю американців, особливо негативно вплинувши на молодих громадян».

Також дослідження вчених Університету Вашингтону показало, що під час пандемії Covid-19 карантинні заходи призвели до прискореного дозрівання мозку у підлітків.