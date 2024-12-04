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Карантин через Covid-19 вплинув на структуру мозку. Яка вікова група постраждала найбільше

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Карантин через Covid-19 вплинув на структуру мозку. Яка вікова група постраждала найбільше
У дослідженні оцінювали вплив карантину на структуру мозку підлітків, порівнюючи дані МРТ до та після пандемії
фото з відкритих джерел

Науковці: Прискорене дозрівання мозку збільшує ризик нервово-психічних розладів

Дослідження вчених Університету Вашингтону показало, що під час пандемії Covid-19 карантинні заходи призвели до прискореного дозрівання мозку у підлітків. Про це повідомляє PNAS.

Прикметно, що у дівчат це було більш вираженим, ніж у хлопців. Ці дані свідчать про більшу вразливість жіночого мозку, порівняно з чоловічим, до змін способу життя, спричинених карантинними обмеженнями під час пандемії. Крім того, вони також вказують на потенційний механізм змін у психічному здоров’ї підлітків та інших поведінкових реакціях, пов’язаних з ізоляцією, йдеться у дослідженні.

Прискорене дозрівання мозку збільшує ризик нервово-психічних розладів, тому важливо продовжувати підтримку та моніторинг підлітків, які пережили пандемію.

«Підлітковий вік – це період значного соціально-емоційного розвитку, що супроводжується драматичними змінами у структурі та функціях мозку. Соціальна ізоляція через карантинні обмеження, запроваджені через пандемію Covid-19, негативно вплинула на психічне здоров’я підлітків», – кажуть вчені.

У дослідженні оцінювали вплив карантину на структуру мозку підлітків, порівнюючи дані МРТ до та після пандемії. Виявилося, що у дівчат зміни були більш вираженими – середнє прискорення дозрівання склало 4,2 року, тоді як у хлопців – 1,4 року. Ці зміни підтверджують, що стрес під час пандемії вплинув на мозок підлітків, особливо на мозок дівчат.

Нагадаємо, Комітет Палати представників США під керівництвом республіканців завершив дворічне розслідування щодо походження коронавірусу. Вони дійшли висновку, що вірус, ймовірно, має лабораторне походження та поширився через витік з лабораторії в місті Ухань. 

Зазначається, що вірус має унікальні біологічні характеристики, які не зустрічаються в природі. Також усі випадки Covid-19, за даними експертів, виникли внаслідок одного введення в організм людини, що суперечить попереднім пандеміям із природним походженням.

 У звіті також критикуються заходи, які були спрямовані на пом'якшення наслідків Covid-19 – соціальне дистанціювання та масковий режим. Стверджується, що «тривалі локдауни завдали незмірної шкоди не лише американській економіці, а й психічному та фізичному здоров'ю американців, особливо негативно вплинувши на молодих громадян».

До відома, в Україні виявлено випадки нового субваріанту коронавірусу Omicron – Flirt. Він швидше передається і краще уникає імунної відповіді, але вакцини залишаються ефективними проти нього.

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Теги: стрес вчені обмеження карантин хвороба

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