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ВООЗ оновила список патогенів, які можуть спровокувати наступну пандемію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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ВООЗ оновила список патогенів, які можуть спровокувати наступну пандемію
Вірусологи вказують, що багато патогенів обмежені певними регіонами, але мають потенціал для глобального розповсюдження
фото: з відкритих джерел

У списку понад 30 вірусів і бактерій, включно з вірусом грипу А, вірусом денге і вірусами віспи мавп

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оновила список найнебезпечніших вірусів, бактерій і грибків, які можуть спровокувати наступну пандемію. Про це пише Nature.

У списку понад 30 вірусів і бактерій, включно з вірусом грипу А, вірусом денге і вірусами віспи мавп. Дослідники пояснили, що обирали патогени на основі їхньої потенційної загрози для глобальної охорони здоров’я. Критеріями відбору були висока заразність, вірулентність та обмежений доступ до вакцин і методів лікування. У той же час, експерти підкреслили, що список не буде сталим і, ймовірно, його оновлюватимуть зважаючи на глобальні зміни, як-от зміну клімату, урбанізацію та міжнародні поїздки.

Серед більш ніж 30 пріоритетних патогенів тепер значаться групи коронавірусів, такі як Sarbecovirus (включно з SARS-CoV-2) і Merbecovirus (включно з MERS). Вірус віспи мавп також було додано після спалаху 2022 року, а вірус натуральної віспи залишається у списку через потенційне використання як біологічної зброї.

До списку занесено і віруси грипу А, такі як підтип H5, що спричинив спалах серед великої рогатої худоби у США.

Серед п’яти нових бактерій – штами, що спричиняють холеру, чуму, дизентерію, діарею і пневмонію. Два віруси гризунів, що перейшли до людей, також потрапили до списку через зростання ризику передачі, пов’язаного зі зміною клімату та урбанізацією. Вірус Ніпах, який переносять кажани, також залишився у списку через його високу смертність і легке передавання тваринам.

Вірусологи вказують, що багато патогенів обмежені певними регіонами, але мають потенціал для глобального розповсюдження.  Вказується, що список призначений для допомоги в розробці методів лікування, вакцин і діагностики.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано випадки нового штаму коронавірусу. У липні в Україні були зафіксовані три випадки нового субваріанту коронавірусу Omicron FLiRT. Згідно з наявними дослідженнями, поточні вакцини та бустери залишаються й надалі ефективними, втім, не рятують від зараження новим штамом.

Раніше повідомлялося, що ВООЗ уперше в історії опублікувала клінічні рекомендації для відмови від куріння.

Теги: ВООЗ хвороба вірус

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