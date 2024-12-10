Білорусь біля кордону з Україною випробувала нову ракету для ЗРК «Бук» – «Гаюн»

Випробування відбулися на території колишнього 41-го авіаційного полігону, де з 1960-х проводилося відпрацювання бомбометання

Ракета 9М318 призначена для ураження швидкісних маневруючих аеродинамічних цілей (дронів), тактичних ракет різних типів, вертольотів та наземних цілей

Білоруські військові у вівторок, 10 грудня, біля кордону з Україною випробували нову ракету для ЗРК «Бук-МБ2». Про це повідомила моніторингова група «Беларускі Гаюн» у Телеграмі.

«На території болота «Ольманське» та нової зони обмеження польотів на півдні Білорусі, сьогодні, 10 грудня, було проведено випробування нової зенітної керованої ракети для ЗРК «Бук-МБ2» - 9М318», – йдеться у повідомленні.

За даними «Беларускі Гаюн», випробування відбулися на території колишнього 41-го авіаційного полігону, де з 1960-х проводилося відпрацювання бомбометання.

Зазначається, що на цій же території діє нова зона обмеження польотів до 20 грудня 2024 року та забороняє польоти всіх видів повітряних суден на висотах від землі до 20 км.

Подібні стрільби в тому ж болоті проводилися в лютому 2022 року, коли Збройні сили Білорусі виконали два бойові пуски ракетним комплексом «Точка-У» у рамках навчань Білорусі та Росії «Союзна рішучість» на дальність у 70 км, як і зараз під час стрільби з «Бука».

Ця ділянка місцевості під назвою «Поліський» з 2020 року надана Міністерству оборони та організаціям ВПК для безоплатного використання щорічно з 1 грудня по 28 лютого для проведення заходів з бойової підготовки, а також випробувань ракетного озброєння та літальних апаратів.

Саме через випробувальні запуски 9М318 сьогодні на півночі України оголошували повітряну тривогу.

Згідно з доступною інформацією, ракета 9М318 призначена для ураження швидкісних маневруючих аеродинамічних цілей (дронів), тактичних ракет різних типів, вертольотів та наземних цілей.

У моніторинговій групі нагадали, що зона обмеження діє до 20 грудня, тому не виключено, що ракетні пуски на цій території продовжаться найближчими днями.

Нагадаємо, у Рівненській та Волинській областях можуть почастішати повітряні тривоги через військові навчання на території Білорусі. Про це повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк у Telegram-каналі.

До слова, Росія та Білорусь планують спільні військові навчання «Захід-2025». Українські прикордонники не виключають переміщення сил у бік України. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Він зазначив, що українські розвідники спостерігають за тим, як будуть розвиватися події протягом білорусько-російських військових навчань.

Також голова постійної комісії з питань національної безпеки палати представників Білорусі Геннадій Лепешко зауважив, що його країна та Росія планують створити три навчальних центри для спільної підготовки військових.

У Білорусі такий навчальний центр створять у Гродненській області, за словами Лепешка, у Росії – на території Нижньогородської та Калінінградської областей. Наразі готуються кадри у військових навчальних закладах країн для цього.

Зазначається, що у 2025 році РФ та Білорусь підписали понад 160 угод про спільну діяльність у військовій сфері. Також Лепешко наголосив, що усі спільні з Росією навчання мають «виключно оборонний характер».