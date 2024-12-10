Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Білорусь біля кордону з Україною випробувала нову ракету для ЗРК «Бук» – «Гаюн»

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Білорусь біля кордону з Україною випробувала нову ракету для ЗРК «Бук» – «Гаюн»
Випробування відбулися на території колишнього 41-го авіаційного полігону, де з 1960-х проводилося відпрацювання бомбометання
фото: «Гаюн»

Ракета 9М318 призначена для ураження швидкісних маневруючих аеродинамічних цілей (дронів), тактичних ракет різних типів, вертольотів та наземних цілей

Білоруські військові у вівторок, 10 грудня, біля кордону з Україною випробували нову ракету для ЗРК «Бук-МБ2». Про це повідомила моніторингова група «Беларускі Гаюн» у Телеграмі.

«На території болота «Ольманське» та нової зони обмеження польотів на півдні Білорусі, сьогодні, 10 грудня, було проведено випробування нової зенітної керованої ракети для ЗРК «Бук-МБ2» - 9М318», – йдеться у повідомленні.

За даними «Беларускі Гаюн», випробування відбулися на території колишнього 41-го авіаційного полігону, де з 1960-х проводилося відпрацювання бомбометання.

Зазначається, що на цій же території діє нова зона обмеження польотів до 20 грудня 2024 року та забороняє польоти всіх видів повітряних суден на висотах від землі до 20 км.

Подібні стрільби в тому ж болоті проводилися в лютому 2022 року, коли Збройні сили Білорусі виконали два бойові пуски ракетним комплексом «Точка-У» у рамках навчань Білорусі та Росії «Союзна рішучість» на дальність у 70 км, як і зараз під час стрільби з «Бука».

Ця ділянка місцевості під назвою «Поліський» з 2020 року надана Міністерству оборони та організаціям ВПК для безоплатного використання щорічно з 1 грудня по 28 лютого для проведення заходів з бойової підготовки, а також випробувань ракетного озброєння та літальних апаратів.

Саме через випробувальні запуски 9М318 сьогодні на півночі України оголошували повітряну тривогу.

Згідно з доступною інформацією, ракета 9М318 призначена для ураження швидкісних маневруючих аеродинамічних цілей (дронів), тактичних ракет різних типів, вертольотів та наземних цілей.

У моніторинговій групі нагадали, що зона обмеження діє до 20 грудня, тому не виключено, що ракетні пуски на цій території продовжаться найближчими днями.

Нагадаємо, у Рівненській та Волинській областях можуть почастішати повітряні тривоги через військові навчання на території Білорусі. Про це повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк у Telegram-каналі.

До слова, Росія та Білорусь планують спільні військові навчання «Захід-2025». Українські прикордонники не виключають переміщення сил у бік України. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Він зазначив, що українські розвідники спостерігають за тим, як будуть розвиватися події протягом білорусько-російських військових навчань.

Також голова постійної комісії з питань національної безпеки палати представників Білорусі Геннадій Лепешко зауважив, що його країна та Росія планують створити три навчальних центри для спільної підготовки військових.  

У Білорусі такий навчальний центр створять у Гродненській області, за словами Лепешка, у Росії – на території Нижньогородської та Калінінградської областей. Наразі готуються кадри у військових навчальних закладах країн для цього.

Зазначається, що у 2025 році РФ та Білорусь підписали понад 160 угод про спільну діяльність у військовій сфері. Також Лепешко наголосив, що усі спільні з Росією навчання мають «виключно оборонний характер».

Читайте також:

Теги: війна росія військові ракета озброєння росіяни обмеження Білорусь Україна Запоріжжя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Диспозиція по війні
Пауза чи нова фаза: куди рухається війна?
4 грудня, 17:36
Армійська тактична ракетна система
Україна планує здійснити перші далекобійні удари
18 листопада, 11:18
У тунелі біля станції метро «Дорогожичі» діятимуть обмеження руху
У тунелі біля станції метро «Дорогожичі» діятимуть обмеження руху
12 листопада, 15:51
Артем Котенко виступав із піснею Hear me now
Стало відомо, яке місце посіла Україна на Дитячому Євробаченні
16 листопада, 21:35
За нинішній сезон УЄФА переведе РФ €4,224 млн
УЄФА виплатить країні-агресорці Росії 7,6 млн євро
19 листопада, 19:13
За даними SaveEcoBot, станом на 8 грудня радіаційний фон в Одесі перебуває у своїх звичних межах
Росія заявила про «зашкалюючий рівень радіації» в одеському порту
8 грудня, 10:17
«Я розумію, що немає різниці, громадянин чоловік чи жінка, ти будеш захищати свою країну, свою родину, бо вони прийдуть вбивати твоїх дітей. При потребі, всі це будуть робити»
Чи варто мобілізувати жінок? Савченко відреагувала на скандальну тему
27 листопада, 12:06
США неодноразово наголошували, що нестача людських ресурсів може стати більш критичною для України, ніж брак озброєння
Україна розглядає мобілізацію 18-річних на тлі тиску з боку США – WP
9 грудня, 09:04
Найсильніший санкційний удар, на думку економіста, припав на представників вищої частини середнього класу у РФ
Російський економіст розповів, що допомагає Путіну фінансувати війну проти України
9 грудня, 06:11

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 11 грудня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 11 грудня 2024 року
У Запоріжжі рятувальники дістали з-під завалів двох жінок, які додзвонились на лінію «101»
У Запоріжжі рятувальники дістали з-під завалів двох жінок, які додзвонились на лінію «101»
Білорусь біля кордону з Україною випробувала нову ракету для ЗРК «Бук» – «Гаюн»
Білорусь біля кордону з Україною випробувала нову ракету для ЗРК «Бук» – «Гаюн»
Діяли свідомо: Зеленський відреагував на дронову атаку по автомобілю МАГАТЕ
Діяли свідомо: Зеленський відреагував на дронову атаку по автомобілю МАГАТЕ
Ракетна атака РФ по Запоріжжю, меморандум найбільших банків України. Головне за 10 грудня
Ракетна атака РФ по Запоріжжю, меморандум найбільших банків України. Головне за 10 грудня
У Запоріжжі внаслідок атаки РФ є загиблі, кількість поранених зросла
У Запоріжжі внаслідок атаки РФ є загиблі, кількість поранених зросла

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
121K
Окупанти прорвали кордон на Сумщині? Влада зробила заяву
120K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 грудня: ситуація на фронті
87K
Путінській диктатурі залишилося недовго
42K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 грудня 2024
15K
Прогноз магнітних бур на 10-12 грудня: якою буде сонячна активність
11K
«Зверніть увагу, що відбувається у Вірменії з експортом золота». Економіст розказав, як Росія обходить санкції

Новини

11 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
«Школа шкіперів» від Сталевого фронту підготувала перші 50 випускників
Вчора, 14:40
Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 10 грудня
Вчора, 06:00
10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Справа Гринкевичів: ЄСПЛ розпочав провадження
9 грудня, 10:01
9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 грудня, 00:21

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua