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Сирійські повстанці увійшли в місто Хама, армія Башара Асада відступає – Reuters

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Сирійські повстанці увійшли в місто Хама, армія Башара Асада відступає – Reuters
Повстанці заявили, що вони захопили райони на північному сході міста та захопили центральну в’язницю, звільнивши затриманих
фото: Reuters

Захоплення Хама відкриває можливість для потенційного наступу на столицю Сирії Дамаск

Сирійські повстанці сьогодні, 5 грудня, увійшли в ключове центральне місто Хама, захоплення якого відкриває можливість для потенційного наступу на столицю країни Дамаск. Армія сирійського диктатора Башара Асада оголосила, що залишає місто. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву сирійської армії та повідомлення повстанців.

«Сирійська армія (армія Асада – «Главком») оголосила, що повстанці увійшли в Хаму після інтенсивних зіткнень, і сказала, що передислокується за межі міста, «щоб зберегти життя мирних жителів і запобігти боям у містах», «—» йдеться у повідомленні.

Повстанці заявили, що вони захопили райони на північному сході міста та захопили центральну в’язницю, звільнивши затриманих.

Як повідрмляє Guardian, сирійські повстанці оточили місто Хама «з трьох боків» і знаходяться на відстані трьох-чотирьох кілометрів від нього.

Хама має стратегічне розташування в центральній Сирії і для армії Башара Асада має вирішальне значення для захисту столиці Дамаска.

Нагадаємо, ситуація для росіян у Сирії погіршується. Опозиційні до підтримуваного Росією режиму Асада сили активно просуваються на південь країни, відбулись перші міські  бої у містах Хама, Хомс та Сувейда. Про це у понеділок, 2 грудня, повідомило Головне управління розвідки МО України. За даними ГУР, військовий контингент РФ втік із Хами та евакуювався до бази «Хмеймім». Керівник розташованого у Хмеймімі  координаційного штабу росіян генерал-полковник Алєксандр Журавльов констатував, що ситуація вийшла з-під контролю режиму Асада.

Також розвідка повідомила, що на тлі панічної втечі російських військ в арабомовних пабліках набула активного поширення новина про відставку командувача контингенту РФ генерала Кісєля.

 До Москви «на килим» також викликали полковника Вадима Байкулова, який командував підрозділом російських спецпризначенців – він має пояснити, чому підлеглий йому особовий склад зазнав втрат вбитими, а військова техніка в Алеппо була захоплена. 

Варто зазначити, що громадянська війна в Сирії триває з 2011 року. Вона розпочалася як локальне протистояння, що поступово переросло в повстання проти режиму Башара Асада. Із часом у неї втягнулись не тільки основні держави регіону, але й міжнародні організації, військово-політичні угруповання та інші країни. Основні учасники конфлікту – регулярні військові формування, які виступають на стороні президента Башара Асада, формування «поміркованої» сирійської опозиції, курдські регіоналісти, а також різні терористичні угруповання.

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Теги: Сирія Башар Асад армія війна військові військова техніка місто

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