Сирійські повстанці увійшли в місто Хама, армія Башара Асада відступає – Reuters

Повстанці заявили, що вони захопили райони на північному сході міста та захопили центральну в’язницю, звільнивши затриманих

Захоплення Хама відкриває можливість для потенційного наступу на столицю Сирії Дамаск

Сирійські повстанці сьогодні, 5 грудня, увійшли в ключове центральне місто Хама, захоплення якого відкриває можливість для потенційного наступу на столицю країни Дамаск. Армія сирійського диктатора Башара Асада оголосила, що залишає місто. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву сирійської армії та повідомлення повстанців.

«Сирійська армія (армія Асада – «Главком») оголосила, що повстанці увійшли в Хаму після інтенсивних зіткнень, і сказала, що передислокується за межі міста, «щоб зберегти життя мирних жителів і запобігти боям у містах», «—» йдеться у повідомленні.

Повстанці заявили, що вони захопили райони на північному сході міста та захопили центральну в’язницю, звільнивши затриманих.

Як повідрмляє Guardian, сирійські повстанці оточили місто Хама «з трьох боків» і знаходяться на відстані трьох-чотирьох кілометрів від нього.

Хама має стратегічне розташування в центральній Сирії і для армії Башара Асада має вирішальне значення для захисту столиці Дамаска.

Нагадаємо, ситуація для росіян у Сирії погіршується. Опозиційні до підтримуваного Росією режиму Асада сили активно просуваються на південь країни, відбулись перші міські бої у містах Хама, Хомс та Сувейда. Про це у понеділок, 2 грудня, повідомило Головне управління розвідки МО України. За даними ГУР, військовий контингент РФ втік із Хами та евакуювався до бази «Хмеймім». Керівник розташованого у Хмеймімі координаційного штабу росіян генерал-полковник Алєксандр Журавльов констатував, що ситуація вийшла з-під контролю режиму Асада.

Також розвідка повідомила, що на тлі панічної втечі російських військ в арабомовних пабліках набула активного поширення новина про відставку командувача контингенту РФ генерала Кісєля.

До Москви «на килим» також викликали полковника Вадима Байкулова, який командував підрозділом російських спецпризначенців – він має пояснити, чому підлеглий йому особовий склад зазнав втрат вбитими, а військова техніка в Алеппо була захоплена.

Варто зазначити, що громадянська війна в Сирії триває з 2011 року. Вона розпочалася як локальне протистояння, що поступово переросло в повстання проти режиму Башара Асада. Із часом у неї втягнулись не тільки основні держави регіону, але й міжнародні організації, військово-політичні угруповання та інші країни. Основні учасники конфлікту – регулярні військові формування, які виступають на стороні президента Башара Асада, формування «поміркованої» сирійської опозиції, курдські регіоналісти, а також різні терористичні угруповання.