У Німеччині 17-річний юнак готував масштабний теракт на Різдво – Bild

Емін Б. з Ельмсхорну хотів убити якомога більше людей і діяв дуже сплановано

Підліток з німецького міста Ельмсхорна взяв уроки водіння заради того, аби влаштувати теракт

Німецькі правоохоронці затримали у місті Ельмсхорн (федеральна земля Шлезвіг-Гольштейн) на півночі ФРН 17-річного юнака Еміна Б. за підозрою у підготовці великого теракту напередодні Різдва (25 грудня). Про це пише газета Bild.

За інформацією видання, молодик планував в'їхати в натовп на вантажівці в передріздвяний період. Прокуратура Фленсбурга проводить розслідування за «підозрою в підготовці серйозного акту насильства, що загрожує державі», і також може звинуватити юнака у тому що він «перебував у контакті з ісламістами в США, Іраку та Марокко».

Як повідомили Федеральному відомству у кримінальних справах ФРН (БКА) американські спецслужби, під час прослуховування телефонних розмов вони з'ясували, що Емін Б. полягає у чатах, пов'язаних з угрупованням «Ісламська держава». Зокрема він писав про свою готовність влаштувати напади, а також згадував плани атак на «невірних». Крім того, молодик узяв кілька уроків водіння, щоб потім сісти за кермо вантажівки.

Правоохоронці Німеччини також затримали можливого спільника юнака – Белала Р. У його квартирі було проведено обшук та вилучено докази.

Нагадаємо, на концерті співачки Тейлор Свіфт у Відні мав статись кривавий теракт, який вдалось попередити. Чоловік, який готував атаку на концерті, – це дев'ятнадцятирічний австрієць, який мав намір в'їхати в натовп фанатів співачки біля входу на стадіон, де мав пройти захід. А також завдати ударів ножами і підірвати саморобну бомбу.