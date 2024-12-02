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У Німеччині 17-річний юнак готував масштабний теракт на Різдво – Bild

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У Німеччині 17-річний юнак готував масштабний теракт на Різдво – Bild
Емін Б. з Ельмсхорну хотів убити якомога більше людей і діяв дуже сплановано
фото із відкритих джерел

Підліток з німецького міста Ельмсхорна взяв уроки водіння заради того, аби влаштувати теракт

Німецькі правоохоронці затримали у місті Ельмсхорн (федеральна земля Шлезвіг-Гольштейн) на півночі ФРН 17-річного юнака Еміна Б. за підозрою у підготовці великого теракту напередодні Різдва (25 грудня). Про це пише газета Bild.

За інформацією видання, молодик планував в'їхати в натовп на вантажівці в передріздвяний період. Прокуратура Фленсбурга проводить розслідування за «підозрою в підготовці серйозного акту насильства, що загрожує державі», і також може звинуватити юнака у тому що він «перебував у контакті з ісламістами в США, Іраку та Марокко».

Як повідомили Федеральному відомству у кримінальних справах ФРН (БКА) американські спецслужби, під час прослуховування телефонних розмов вони з'ясували, що Емін Б. полягає у чатах, пов'язаних з угрупованням «Ісламська держава». Зокрема він писав про свою готовність влаштувати напади, а також згадував плани атак на «невірних».  Крім того, молодик узяв кілька уроків водіння, щоб потім сісти за кермо вантажівки.

Правоохоронці Німеччини також затримали можливого спільника юнака – Белала Р. У його квартирі було проведено обшук та вилучено докази.

Нагадаємо, на концерті співачки Тейлор Свіфт у Відні мав статись кривавий теракт, який вдалось попередити. Чоловік, який готував атаку на концерті, – це дев'ятнадцятирічний австрієць, який мав намір в'їхати в натовп фанатів співачки біля входу на стадіон, де мав пройти захід. А також завдати ударів ножами і підірвати саморобну бомбу.

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Теги: обшук Різдвяні свята прослуховування розслідування Ісламська держава держава вантажівки Німеччина прокуратура теракт Марокко

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