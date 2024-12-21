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Україна здійснила першу атаку, використавши роботизовані системи замість піхоти – ISW

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Україна здійснила першу атаку, використавши роботизовані системи замість піхоти – ISW
Безпілотний наземний транспортний засіб (UGV)
фото з відкритих джерел

У результаті операції було успішно знищено позиції російських військ

Українські військові вперше провели наземну атаку, використовуючи замість піхоти безпілотні наземні транспортні засоби (UGV) та безпілотники (FPV). Сталося це неподалік Липців на Харківщині. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики з посиланням на речник однієї з українських бригад повідомляють, що під час операції українські сили поблизу Липців на Харківському напрямку застосували десятки UGV, оснащених кулеметами, а також використали роботизовані системи для встановлення та розмінування мінних полів.

У результаті операції було успішно знищено позиції російських військ. 

«Українські офіційні особи неодноразово наголошували на зусиллях України використовувати технологічні інновації та асиметричні ударні можливості, щоб компенсувати обмеження живої сили України на відміну від готовності Росії прийняти неприйнятний рівень втрат заради маргінальних територіальних здобутків», – додали в ISW.

Коли саме було проведено атаку не уточнюється.

Нагадаємо, триває 1032-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 191 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби противник завдав три ракетних та 32 авіаційних ударів із застосуванням дев’яти ракет та 59 КАБ, понад 730 ударів дронами-камікадзе та здійснив більш як 4 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

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Теги: Харківщина окупанти росія війна обмеження військові ISW

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