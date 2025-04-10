Король Британії з дружиною провідали Папу Римського (фото)

Папа Римський провів першу зустріч після госпіталізації

Папа Римський Франциск у Ватикані зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом III і королевою Каміллою, які приїхали до Італії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Понтифік вперше провів зустріч після п'яти тижнів перебування в лікарні. Він планував провести аудієнцію з Чарльзом, але офіційний державний візит до Ватикану був відкладений через стан здоров'я Папи Римський.

Папа Франциск надіслав королю запрошення на приватну аудієнцію, але це залежало від стану його здоров'я, тому візит було підтверджено лише в середу вранці, 9 квітня.

Візит королівської сімʼї до понтифіка тривав близько 20 хвилин. Вони також обмінялися подарунками.

Нагадаємо, у неділю, 6 квітня, Папа Римський Франциск уперше з'явився на публіці з того часу, коли його виписали з госпіталю, де він проходив лікування від двосторонньої пневмонії.

Раніше повідомлялося, що Папа Римський Франциск, який повернувся до Ватикану після пʼятитижневої госпіталізації, продовжує лікування у своїй резиденції, дотримуючись рекомендацій лікарів.

Також «Главком» писав, що понтифік згадав про Україну в традиційному роздумі до недільної молитви «Ангел Господній». Папа закликав молитися про мир для «стражденної України», а також Палестини, Ізраїлю, Лівану, М’янми, Судану та Демократичної Республіки Конго.

До слова, 23 березня Папа Римський Франциск з’явився у колісному кріслі на балконі п’ятого поверху лікарні. Його появу гучними оплесками привітали три тисячі вірян, які зібралися на лікарняному подвір’ї.