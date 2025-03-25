Держава виділила пів мільйона на похорон політика, який заперечував російську агресію

У вересні 2020-го Фокін стверджував, що не бачить жодного підтвердження війни між Україною та Росією на Донбасі

Держава оплатить поховання першого прем’єр-міністра України Вітольда Фокіна, який в останні роки життя заперечував російську агресію та зробив низку антиукраїнских заяв. Як передає «Главком», про це стало відомо із розпорядження Кабінету Міністрів.

Так, для господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України було виділено 477 860 гривень для відшкодування витрат, пов’язаних з похованням колишнього прем’єр-міністра України Вітольда Фокіна.

«Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету», – йдеться у розпорядженні.

Поховають експрем’єр-міністра України Фокіна Вітольда у Києві на Байковому кладовищі.

Як відомо, Фокін у 1990 році став головою Ради міністрів Української РСР, а після проголошення незалежності – першим прем’єр-міністром України. Фокін був одним із підписантів Біловезької угоди, що офіційно ліквідувала СРСР. У вересні 1992 року він подав у відставку через політичні та економічні суперечки.

У 2020 році став заступником голови Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, але швидко був звільнений після скандальних заяв. Як пише ВВС, Зеленський включив Фокіна до переговорної групи у серпні 2020 року, а його онука визнала, що про призначення просила у свого друга, голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Зокрема, Фокін виправдовував російську окупацію Криму, заявив, що якби Росія не захопила в той час півострів, то, цілком можливо, вона б втратила Крим навічно, бо «прийшли б сюди американці. А Росію потрібно зрозуміти: у неї там флот».

Крім того, на засіданні комітету Верховної Ради з державного будівництва у вересні 2020-го Фокін стверджував, що не бачить жодного підтвердження війни між Україною та Росією на Донбасі.

Помер Вітольд Фокін у віці 92 років.

До слова, будинок, що належав Вітольду Фокіну, потрапив під обстріл РФ. Сам Фокін не постраждав, оскільки в момент обстрілу перебував не удома, а у друга на території Молдови.