Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Держава виділила пів мільйона на похорон політика, який заперечував російську агресію

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Держава виділила пів мільйона на похорон політика, який заперечував російську агресію
Поховають експрем’єр-міністра України Фокіна Вітольда у Києві на Байковому кладовищі
фото з відкритих джерел

У вересні 2020-го Фокін стверджував, що не бачить жодного підтвердження війни між Україною та Росією на Донбасі

Держава оплатить поховання першого прем’єр-міністра України Вітольда Фокіна, який в останні роки життя заперечував російську агресію та зробив низку антиукраїнских заяв. Як передає «Главком», про це стало відомо із розпорядження Кабінету Міністрів.

Так, для господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України було виділено 477 860 гривень для відшкодування витрат, пов’язаних з похованням колишнього прем’єр-міністра України Вітольда Фокіна.

«Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету», – йдеться у розпорядженні.

Поховають експрем’єр-міністра України Фокіна Вітольда у Києві на Байковому кладовищі.

Як відомо, Фокін у 1990 році став головою Ради міністрів Української РСР, а після проголошення незалежності – першим прем’єр-міністром України. Фокін був одним із підписантів Біловезької угоди, що офіційно ліквідувала СРСР. У вересні 1992 року він подав у відставку через політичні та економічні суперечки.

У 2020 році став заступником голови Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, але швидко був звільнений після скандальних заяв. Як пише ВВС, Зеленський включив Фокіна до переговорної групи у серпні 2020 року, а його онука визнала, що про призначення просила у свого друга, голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Зокрема, Фокін виправдовував російську окупацію Криму, заявив, що якби Росія не захопила в той час півострів, то, цілком можливо, вона б втратила Крим навічно, бо «прийшли б сюди американці. А Росію потрібно зрозуміти: у неї там флот».

Крім того, на засіданні комітету Верховної Ради з державного будівництва у вересні 2020-го Фокін стверджував, що не бачить жодного підтвердження війни між Україною та Росією на Донбасі.

Помер Вітольд Фокін у віці 92 років.

До слова, будинок, що належав Вітольду Фокіну, потрапив під обстріл РФ. Сам Фокін не постраждав, оскільки в момент обстрілу перебував не удома, а у друга на території Молдови.

Читайте також:

Теги: похорон Вітольд Фокін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава держави подякував Норвегії за значну оборонну та фінансову підтримку, та за нещодавнє рішення збільшити обсяг підтримки України цього року майже до $8 млрд
Спроба теракту в Рівному та візит Зеленського до Норвегії. Головне за 20 березня
20 березня, 21:06
У 1990 році політик став головою Ради міністрів Української РСР
Помер перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін
20 березня, 14:22
Поховання кримськотатарського бійця відбулося на кладовищі в Київській області
Через три роки після вбивства росіянами: на Київщині поховали кримськотатарського воїна
19 березня, 22:13

Суспільство

У яких регіонах посадовці найактивніше подають декларації. Дані НАЗК
У яких регіонах посадовці найактивніше подають декларації. Дані НАЗК
Держава виділила пів мільйона на похорон політика, який заперечував російську агресію
Держава виділила пів мільйона на похорон політика, який заперечував російську агресію
Японський волонтер Фумінорі Цучіко отримав посвідку на тимчасове проживання в Україні
Японський волонтер Фумінорі Цучіко отримав посвідку на тимчасове проживання в Україні
Президент вручив нагороди працівникам СБУ і відзначив головні здобутки
Президент вручив нагороди працівникам СБУ і відзначив головні здобутки
Експосол у США: У «мирному плані» Трампа є дуже тривожні для України речі
Експосол у США: У «мирному плані» Трампа є дуже тривожні для України речі
30-денне перемир'я з Росією. Соціологи з'ясували ставлення українців до цієї ідеї
30-денне перемир'я з Росією. Соціологи з'ясували ставлення українців до цієї ідеї

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
192K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 березня: ситуація на фронті
72K
Європа вдягає піксель. «Демілітаризація» Путіна отримала несподіваний ефект
68K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 березня 2025
53K
Туреччина і Єгипет можуть видихнути: росіяни знайшли нову країну для відпочинку
37K
Максим Козицький розлучився з дружиною: подробиці особистого життя очільника Львівської ОВА
25K
Більша частина поляків відмовилася проходити військову підготовку

Новини

25 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Повітряна тривога у Києві тривала більше двох годин
Вчора, 23:26
Ракетна атака на Суми та підписання закону про підвищення акцизів. Головне за 24 березня
Вчора, 20:50
У Газі ізраїльські військові ліквідували кількох ватажків ХАМАС
Вчора, 08:14
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:40
24 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:10

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua