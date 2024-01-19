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Протести у Башкортостані: почалися сутички у столиці республіки

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Протести у Башкортостані: почалися сутички у столиці республіки
Протести у Башкирії спалахнули після винесення обвинувального вироку місцевому активісту
фото: SOTA/Telegram

Поліція почала затримання, натовп «відвойовує» мітингувальників

Сьогодні, 19 січня, у столиці Башкортостану продовжується акція протесту, яка спалахнула після винесення вироку громадському активісту Фаїлю Алсинову. Поліція затримує мітингувальників, а ті відбивають затриманих у силовиків, повідомляє Telegram-канал Sota.

В Уфі на мітингу на підтримку активіста та одного з лідерів націоналістичної організації «Кук буре» Фаїля Алсинова, засудженого до 4 років колонії, почалися затримання. Поліція намагалася затримати дівчину, яка носила на спині плакат «Кара халик» (на відео вона у рожевій куртці), але натовпу присутніх вдалося її відвоювати. Силовики, однак, затримали іншу людину.

Повідомляється, що точна фраза, сказана Алсиновим, у перекладі звучала так: «Вірмени поїдуть на свою батьківщину, кара халик - до себе, росіяни - у свою Рязань, татари - у свій Татарстан. Ми не зможемо переселитися, ми не маємо іншого будинку, наш будинок тут!».

У публікації йдеться, що «Кара халик» з тюркського перекладається як «чорний народ» - так називалося населення земель, феодально залежних від Золотої Орди. За використання цієї фрази під час виступу Фаїля Алсинова було засуджено до позбавлення волі за статтею про порушення ненависті або ворожнечі.

Нагадаємо, 17 січня у Башкортостані відбувся багатотисячний мітинг – люди зібралися навпроти будівлі суду у Баймаку, де судили громадського активіста Фаїля Алсинова. Після того, як суддя виніс вирок у вигляді позбавлення волі строком на чотири роки у колонії загального режиму, почалися сутички мітингувальників із ОМОНом. 

ОМОН застосовував кийки та сльозогінний газ, у відповідь мітингувальники жбурляли у силовиків сніг та шматки льоду. Кілька десятків людей постраждали. Протестувальники закликали земляків, які воюють в Україні, повертатися додому. «Поки ви воюєте за амбіції однієї людини, ваш народ б'ють палицями ОМОН та Росгвардія», – йдеться у публікації.

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Теги: поліція мітинг росіяни протест

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