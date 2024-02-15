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В Алтайському краю РФ пролунав потужний вибух на оборонному підприємстві

Катерина Іванова
glavcom.ua
В Алтайському краю РФ пролунав потужний вибух на оборонному підприємстві
Вибух міг статися на режимному заводі «Федеральний науково-виробничий центр Алтай»
фото: «Сибирский экспресс»

Мер міста запевнив, що «хлопок» – частина робочого процесу і причин для занепокоєння немає

У районі оборонного підприємства в Алтайському краї Росії стався вибух. Місцева влада пояснила його «технологічним процесом». Про це пишуть російські Telegram-канали.

Жителі міста Бійськ Алтайського краю повідомили про вибух та стовп диму над містом, а також потужну ударну хвилю, від якої деренчали вікна.

Через кілька годин на інцидент відреагував мер міста Віктор Щигрєв. Він запевнив, що «хлопок», який чули містяни, пов'язаний з «технологічним процесом», а причин для занепокоєння немає.

Влада також не уточнює, на якому підприємстві сталася «бавовна». Проте місцеві канали повідомляють, що вибух міг статися на режимному заводі АТ «Федеральний науково-виробничий центр Алтай» (ФНВЦ «Алтай»).

Це оборонно-промислове підприємство належить АТ «Корпорація «Московський інститут теплотехніки», яке, у свою чергу, входить до держкорпорації «Роскосмос». Науково-виробничий центр знаходиться у списках санкцій ЄС, США, України та Японії.

Нагадаємо, у російському Ставрополі загорілася військова частина.

Також у Росії стався потужний вибух у районі заводу, який виробляє боєприпаси.

Згодом пропагандистські ЗМІ повідомили, що вибух під Іжевськом, відео з яким розійшлося у соціальних мережах та Telegram-каналах, стався під час планових випробувань ракетних двигунів.

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Теги: вибух росія боєприпаси Telegram влада відео

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