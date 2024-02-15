В Алтайському краю РФ пролунав потужний вибух на оборонному підприємстві

Вибух міг статися на режимному заводі «Федеральний науково-виробничий центр Алтай»

Мер міста запевнив, що «хлопок» – частина робочого процесу і причин для занепокоєння немає

У районі оборонного підприємства в Алтайському краї Росії стався вибух. Місцева влада пояснила його «технологічним процесом». Про це пишуть російські Telegram-канали.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Жителі міста Бійськ Алтайського краю повідомили про вибух та стовп диму над містом, а також потужну ударну хвилю, від якої деренчали вікна.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Через кілька годин на інцидент відреагував мер міста Віктор Щигрєв. Він запевнив, що «хлопок», який чули містяни, пов'язаний з «технологічним процесом», а причин для занепокоєння немає.

Влада також не уточнює, на якому підприємстві сталася «бавовна». Проте місцеві канали повідомляють, що вибух міг статися на режимному заводі АТ «Федеральний науково-виробничий центр Алтай» (ФНВЦ «Алтай»).

Це оборонно-промислове підприємство належить АТ «Корпорація «Московський інститут теплотехніки», яке, у свою чергу, входить до держкорпорації «Роскосмос». Науково-виробничий центр знаходиться у списках санкцій ЄС, США, України та Японії.

Нагадаємо, у російському Ставрополі загорілася військова частина.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також у Росії стався потужний вибух у районі заводу, який виробляє боєприпаси.

Згодом пропагандистські ЗМІ повідомили, що вибух під Іжевськом, відео з яким розійшлося у соціальних мережах та Telegram-каналах, стався під час планових випробувань ракетних двигунів.