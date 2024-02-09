США продовжать постачати Україні озброєння для ППО попри дефіцит коштів

Речник Пентагону запевнив, що Україна отримуватиме допомогу від США

Україна й надалі отримуватиме від Сполучених Штатів озброєння для ППО. Про це повідомив речник Пентагону Патрік Райдер.

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За його словами, в рамках ініціативи сприяння безпеці України (USAI) існує низка вже законтрактованих можливостей, зокрема постачання засобів протиповітряної оборони.

«Ми також продовжимо дуже тісно співпрацювати із союзниками та партнерами з погляду визначення потреб України, а потім працювати з ними, щоб допомогти полегшити цей процес», – запевнив Райдер.

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Нагадаємо, у США закінчилися гроші для допомоги Україні і Вашингтон не може постачати ракети й боєприпаси на тому ж рівні, що й рік тому.

Як повідомлялося, Сенат США повторно переглянув законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню без угоди про міграційну реформу і безпеку кордону. Законопроєкт набрав потрібні 60 голосів сенаторів.

Це дозволило відкрити дебати щодо законопроекту, тобто голосування не було фінальним. Далі документ перейде до голосування у Палаті представників, але немає впевненості, коли спікер Майк Джонсон проведе голосування і чи взагалі зробить це.

Законопроєкт передбачає виділення $95,3 млрд допомоги союзникам США – Україні, Ізраїлю та Тайваню.