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Штучний інтелект обдурив російського пропагандиста, який хотів висміяти Байдена

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Штучний інтелект обдурив російського пропагандиста, який хотів висміяти Байдена
Нетипові руки, розмиті обʼєкти та спотворений текст (наприклад, на «уніформі») вказують на те, що фото є несправжнім
фото: ШІ

«Безглуздий дід. Одягнув спецівку, щоб спуститися в підвал. Рівень Зе», – підписав згенеровану ілюстрацію депутат Держдуми

Російський журналіст, телеведучий і депутат Держдуми Євген Попов опублікував світлину президента США Джозефа Байдена, згенеровану штучним інтелектом. Пропагандист спробував висміяти Байдена, зображеного у військовій формі під час наради. Однак Попов видалив допис, дізнавшись, що фото – підробка.

«Безглуздий дід. Одягнув спецівку, щоб спуститися в підвал. Рівень Зе», – підписав згенеровану ілюстрацію Попов. Згодом публікація зникла, на що звернула увагу журналістка Ксенія Собчак.

Штучний інтелект обдурив російського пропагандиста, який хотів висміяти Байдена фото 1

Нетипові руки, розмиті обʼєкти та спотворений текст (наприклад, на «уніформі») вказують на те, що фото є несправжнім. 

Штучний інтелект обдурив російського пропагандиста, який хотів висміяти Байдена фото 2
фото: ШІ

Зауважимо, Євген Попов – пропагандист путінського режиму, ведучий програми «60 хвилин» на телеканалі «Росія-1» разом зі своєю другою дружиною Ольгою Скабєєвою. 

Нагадаємо, пропагандисти Путіна залучили штучний інтелект до розповсюдження брехні.

Крім того, штучний інтелект показав, який вигляд міг би мати Путін у 2030 році (фото)

Раніше повідомлялося, що до ЗСУ «мобілізують» штучний інтелект. Це дозволить скоротити використання боєприпасів.

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Теги: росія депутат журналіст штучний інтелект пропагандист

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Політика

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