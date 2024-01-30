Штучний інтелект обдурив російського пропагандиста, який хотів висміяти Байдена
«Безглуздий дід. Одягнув спецівку, щоб спуститися в підвал. Рівень Зе», – підписав згенеровану ілюстрацію депутат Держдуми
Російський журналіст, телеведучий і депутат Держдуми Євген Попов опублікував світлину президента США Джозефа Байдена, згенеровану штучним інтелектом. Пропагандист спробував висміяти Байдена, зображеного у військовій формі під час наради. Однак Попов видалив допис, дізнавшись, що фото – підробка.
«Безглуздий дід. Одягнув спецівку, щоб спуститися в підвал. Рівень Зе», – підписав згенеровану ілюстрацію Попов. Згодом публікація зникла, на що звернула увагу журналістка Ксенія Собчак.
Нетипові руки, розмиті обʼєкти та спотворений текст (наприклад, на «уніформі») вказують на те, що фото є несправжнім.
Зауважимо, Євген Попов – пропагандист путінського режиму, ведучий програми «60 хвилин» на телеканалі «Росія-1» разом зі своєю другою дружиною Ольгою Скабєєвою.
Нагадаємо, пропагандисти Путіна залучили штучний інтелект до розповсюдження брехні.
Крім того, штучний інтелект показав, який вигляд міг би мати Путін у 2030 році (фото).
Раніше повідомлялося, що до ЗСУ «мобілізують» штучний інтелект. Це дозволить скоротити використання боєприпасів.
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