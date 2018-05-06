Половина французів негативно оцінюють діяльність Макрона

Попри переваження противників над симпатиками є ряд сфер, де діяльність Макрона оцінюється більше позитивно, ніж негативно

Понад половина (55%) французів негативно оцінюють діяльність Емануеля Макарона після року перебування на посаді президента Франції. Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром політичних досліджень та наук (Cevipof), компанією Ipsos-Sopra Steria, виданням Le Monde та Fondation Jean Laures, повідомляє bfmtv. «Більшість



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Попри переваження противників над симпатиками є ряд сфер, де діяльність Макрона оцінюється більше позитивно, ніж негативно

Понад половина (55%) французів негативно оцінюють діяльність Емануеля Макарона після року перебування на посаді президента Франції. Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром політичних досліджень та наук (Cevipof), компанією Ipsos-Sopra Steria, виданням Le Monde та Fondation Jean Laures, повідомляє bfmtv.

«Більшість французів (55%) дали негативну оцінку діям Еммануеля Макрона після року перебування при владі проти 45%, які вважають результати його діяльності позитивними», - з’ясувалося в ході опитування.

Соціальну політику Макрона, зокрема боротьбу із соціальною нерівністю, розкритикували «особливо суворо». Так, 78% опитаних відповіли, що в цій сфері діяльність президента не є правильною. Також 72% респондентів вважають неправильними дії Макрона у сфері охорони здоров'я; 70% - у сфері пенсійного забезпечення та 66% - у сфері контролю міграції (66%).

Водночас у чотирьох сферах Макрон отримав підтримку: зовнішня політика здійснюється «у правильному напрямку» - так вважають 63% французів. Інші сфери діяльності, які були схвалені, - підтримка бізнесу (61%), відносини в Європейському Союзі (60%) та боротьба з тероризмом (57%).

Президента Франції все ще вважають «президентом багатих». Майже 76% опитаних вважають його політику «більш вигідною для заможних категорій громадян», і лише 16% вважають, що вона позитивна для «усього» французького народу.

Оцінки респондентів поділилися порівну або майже порівну у таких сферах діяльності глави держави, як боротьба з нестабільністю (53% вважають, що він діє у неправильному напрямку), реформа освіти (51%) та боротьба з безробіттям (51%), покращення стану політичного життя (50%).

Як повідомлялося, Макрон офіційно вступив на посаду президента 14 травня минулого року. Він одразу приступив до реалізації своєї передвиборчої програми, розпочавши реформування у всіх основних сферах діяльності держави. Дії президента викликали протест у населення і стали причиною масових страйків. Основними учасниками протестів стали працівники залізниці, студенти та державні службовці.

Нагадаємо, у центрі Парижа в суботу, 5 травня, тисячі людей протестували проти радикальних реформ президента Еммануеля Макрона.

Джерело: Укрінформ