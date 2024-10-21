Житлові умови українців у Польщі: дослідження зафіксувало тренд

Українці, які виїхали до Польщі до війни, стають активними учасниками ринку нерухомості

Згідно з даними дослідницької групи Openfield, у 2024 році 67,5% респондентів, які виїхали до Польщі у зв’язку з воєнними діями в Україні, винаймали житло. Про це пише inPoland.

Так, у 2023 році квартиру винаймали майже 60% українців, тоді як у 2022 році цей показник становив лише 27,6%. Дані дослідження свідчать про зміну житлових тенденцій серед українців, які переїхали до Польщі не через воєнні дії, а ще до війни.

Однак важливо зазначити, що мова не про біженців, а про тих українців, які покинули Україну до початку повномасштабного вторгнення Росії. У перші роки вони частіше проживали у гуртожитках, готелях або в родичів, а оренда житла не була такою поширеною. Зростання кількості людей, які винаймають житло, пов’язане зі змінами економічних умов та вимогами до довготривалого перебування в Польщі.

За останні роки українці, які оселилися в Польщі, почали активно інтегруватися у місцевий ринок нерухомості. Це пов’язано з тим, що багато з них планують залишатися в Польщі на довгий період, оскільки війна триває, а перспективи повернення до України залишаються невизначеними. Водночас зростає попит на житло, що створює нові виклики для ринку нерухомості в Польщі.

Таким чином, українці, які виїхали до Польщі до війни, стають активними учасниками ринку нерухомості. Зростання кількості орендарів свідчить про їхню адаптацію до нових умов, а також про поступову інтеграцію в польське суспільство та економіку.

Збільшення оренди житла серед українців також відображає зміни в їхніх фінансових можливостях. Завдяки роботі та соціальній підтримці у Польщі, українські мігранти змогли дозволити собі більш стабільні житлові умови. Відповідно, зростає попит не тільки на квартири економ-класу, але й на середньоціновий сегмент житла.

Експерти прогнозують, що ця тенденція продовжуватиметься й у 2025 році, оскільки багато українців, які залишаються в Польщі, починають розглядати покупку власного житла як довгострокову інвестицію. Це також сприятиме зміцненню економічних зв’язків між двома країнами та підвищенню ролі української спільноти на польському ринку праці.

Нагадаємо, останні дані Євростату свідчать про різке зростання цін на житло в деяких східноєвропейських країнах, а також загальне зростання по всьому блоку на 2,9%. З другого кварталу 2023 року до п'ятірки країн з найбільшим зростанням увійшли Польща (+17,7%), Болгарія (+15,1%), Литва (+10,4%), Хорватія (+10,0%) та Угорщина ( +9,8%). Загалом щодо ЄС ціни на житло зросли на 2,9%.