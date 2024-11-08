Президент вручив сертифікати на квартири Героям України та рідним загиблих воїнів

Раніше Зеленський підписав указ про надання житла громадянам, яким надано звання Героя України

Президент України Володимир Зеленський вручив сертифікати на отримання квартир Героям України та членам родин полеглих воїнів, які удостоєні цього звання посмертно. Про це повідомляє Офіс президента.

«Майже рік щонайменше кожного місяця ми збираємося в Маріїнському палаці, аби продовжувати ініціативу держави щодо своїх воїнів. Традицію особливої вдячності, поваги та уваги до найкращих синів і доньок України, Героїв України й родин наших героїв», – зазначив він.

Зеленський вручив 30 сертифікатів на житло фото: president.gov.ua/Офіс президента

Президент наголосив, що за час повномасштабної війни тисячі українців проявили свої найкращі чесноти фото: president.gov.ua/Офіс президента

Глава держави вручив 30 сертифікатів на житло: 25 – воїнам і рідним загиблих військовослужбовців Сухопутних військ, Повітряних сил, Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій, Сил територіальної оборони, а також п’ять – представникам Національної гвардії та ДСНС.

Президент наголосив, що за час повномасштабної війни тисячі українців проявили свої найкращі чесноти, міцну волю, надзвичайну відвагу та самовідданість на полі битви. Очільник України закликав ніколи не забувати, якою є ціна боротьби за свободу.

Очільник України закликав ніколи не забувати, якою є ціна боротьби за свободу фото: president.gov.ua/Офіс президента

Президент вручив сертифікати на отримання квартир членам родин полеглих воїнів фото: president.gov.ua/Офіс президента

«Україна неодмінно досягне своєї мети жити у справжньому мирі, мати свою волю та свою державу. І майбутні наші покоління, що житимуть у такій державі, завжди знатимуть і шануватимуть героїв, що зберегли Україну, її незалежність, життя кожного з нас», – додав президент.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ про надання житла громадянам, яким надано звання Герой України.

Так, статут звання Герой України доповнено новим розділом, де передбачено, зокрема, що «особам, яким присвоєно звання Герой України із врученням ордена «Золота Зірка» може надаватися одноразова адресна допомога у вигляді житлового приміщення для постійного проживання незалежно від перебування таких осіб на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов».