Українці, які проживають у Чехії, активно вступають до легіону в Польщі

У Польщі рекрутинговий центр при генконсульстві України в Любліні отримав заявки понад 500 українців з 30 країн для участі в Українському легіоні

Серед найчисельніших – звернення від українців Польщі, Чехії

Українці, котрі мешкають у Чехії, склали найбільшу групу рекрутів, що записалася в український легіон, який формують у Польщі. Це передає Radio Prague International.

За місяць роботи рекрутингового центру в Любліні у легіон записалося понад пів тисячі осіб. Загалом подали заявки громадяни України, які живуть у 30 країнах світу.

Серед найчисельніших – звернення від українців Польщі, Чехії, також є заявки із Британії, Ірландії, Канади і США.

Наразі центр планує час від часу організовувати виїзну роботу і в інших дипломатичних представництвах України в Польщі – у Вроцлаві, Кракові, Гданську й Варшаві.

Про створення рекрутингових центрів в інших країнах Європи наразі мова не йде. Але таку перспективу не виключають.

Раніше у чеському Міноборони заявили, що відомство наразі оцінює польський проєкт із практичного і правового боку, аби зважити можливість свого залучення до ініціативи.

Нагадаємо, у Польщі рекрутинговий центр при генконсульстві України в Любліні отримав заявки понад 500 українців з 30 країн для участі в Українському легіоні.

У рекрутинговому центрі, який діє при генконсульстві України в Любліні, розповіли, що за місяць роботи отримали понад 500 заявок від громадян України, які проживають за кордоном. Чоловіки подали 90% заявок, жінки – 10%. Заявки подають різні люди: від студентів, які готові взяти академвідпустки на період служби в армії, і до старших за віком людей, які працювали, наприклад, будівельниками чи далекобійниками. Втім, близько половини заявок подали люди віком до 25 років.

Польща готова розпочати підготовку перших кількох сотень українських добровольців, які вирішать приєднатися до Українського легіону.