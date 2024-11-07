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Поляки починають встановлювати залізобетонні «їжаки» на кордоні із Білоруссю

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Поляки починають встановлювати залізобетонні «їжаки» на кордоні із Білоруссю
Польща активно взялась за будівництво укріплень на кордоні
фото із відкритих джерел

Польща активно працює у рамках проєкту «Східний щит»

У найближчі три дні Варшава планує встановити на кордоні з Росією та Білоруссю укріплення у рамках «Східного щита». Про це сьогодні, 7 листопада, заявив голова Міністерства оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш, пише Defence24.

«Найближчими днями – перед Днем незалежності (11 листопада, – «Главком») – на нашому східному кордоні буде зведено перші укріплення в рамках «Східного щита», – розповів він.

Владислав Косиняк-Камиш наголосив про те, що йдеться про перші два кілометри сучасних укріплень. 

Говорячи про те, що включатиме цей крок, глава оборонного відомства повідомив про плани встановити зміцнення, які ускладнюватимуть переміщення військ противника, а також розмістити залізобетонні їжаки і провести відповідну підготовку місцевості.

Нагадаємо, влада Польщі посилено готується до загроз з боку Росії та Білорусі. Варшава вже звела на кордоні з Білоруссю паркан довжиною понад 185 км та висотою 5 метрів. Він оснащений камерами нічного бачення, датчиками руху та іншою електронікою. Наразі йдеться про будівництво цілої системи оборонних споруд.

Раніше йшлось про те, що у Польщі розпочалося будівництво оборонних укріплень «Східний щит», який передбачає створення військової інфраструктури на кордоні з Білоруссю та Росією. Проєкт, вартістю 10 млрд злотих або $2,55 млрд, співфінансується з фондів ЄС і має завершитися до 2028 року, з метою протидії загрозам з боку Білорусі та Росії.

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Теги: Білорусь Польща будівництво кордон влада Варшава

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