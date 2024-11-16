Чехія знову закуповує російський газ – Bloomberg

Чехія імпортує через Словаччину газ із Росії

Влітку 2023 року Чеська Республіка оголосила про повну відмову від російського природного газу та значно скоротила імпорт до мінімуму. Однак, за даними мережі, зараз країна імпортує хоча б частину російського палива через Словаччину, повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що ці порівняно дешеві поставки можуть припинитися наприкінці року, коли завершиться термін угоди, яка дозволяє транспортувати російський газ до Європейського Союзу через Україну. Хоча країни Центральної Європи заявляють, що вони мають достатні поставки, вони все одно можуть стикнутися з вищими витратами.

На даний момент деякі трейдери в регіоні продовжують купувати газ зі сходу, частково через те, що Німеччина стягує суперечливу плату за транзит із іншого напрямку.

«Російський газ надходить до Чеської Республіки просто тому, що це економічно вигідно. Одним з факторів є транзитна плата в розмірі 2,5 євро за мегават-годину, введена Німеччиною», – зазначив у своєму звіті Домінік Русинко, аналітик чеського підрозділу KBC Groep NV.

Чехія не має зобов'язань щодо контрактів з «Газпромом», але поставки з сусідньої Словаччини різко зросли з минулого року.

Дані чеського оператора трубопроводів Net4Gas показують, що обсяг російського природного газу, що надходить у країну зі сходу, зріс до половини всіх вхідних потоків минулої зими та становить близько 74% цього кварталу. Невелика частина газу йде транзитом через Чехію в Німеччину та Польщу.

Після початку війни в Україні Чехія збільшила імпорт газу з інших джерел, таких як Норвегія та термінал скрапленого природного газу в Нідерландах. Однак ці поставки мають пройти через кілька країн, а митні збори на кордоні з Німеччиною та витрати на зберігання роблять їх дорожчими.

Згідно з Меггі Сюетін Лінь, стратега з енергетичних досліджень, загальна вартість транспортування газу з Німеччини до сусідніх країн становить 3,50 євро за мегават-годину, що на 8% дорожче від базових цін.

За даними чеського Міністерства промисловості та торгівлі, збори Німеччини підвищили вартість поставок, що стало основною причиною відновлення потоків з Росії. Представник міністерства Чехії Марек Восахлік заявив: «Ми очікуємо, що імпорт через Німеччину знову зросте після скасування збору».

Він також додав, що Чехія, незважаючи на це, має достатні поставки без російського газу.

Чеська компанія CEZ AS вже звернулася до СПГ для диверсифікації своїх джерел поставок, відходячи від російського газу. Компанія забронювала потужності на EemsEnergyTerminal у Нідерландах на 3 млрд кубометрів на рік, що забезпечить третину річного попиту на газ у країні.

Крім того, коли ця угода завершиться, CEZ також забезпечить річну потужність у 2 млрд кубометрів на новому наземному терміналі в Німеччині, який буде побудований до 2027 року. Ці поставки покриють більше чверті річного споживання газу в Чехії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Чехія хоче навести лад із розміщенням туристів і боротися з ухиленням від сплати податків, тому вводить певні обмеження.

До слова, кримінальний розшук звинуватив у шахрайстві 52-річного чоловіка з чеського міста Рокіцана. За даними слідства, він фіктивно розміщував українських біженців та отримував гроші від держави.