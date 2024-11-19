Чоловіків більше, ніж жінок. Польща підрахувала кількість працевлаштованих українців

Найчастіше в Польщі працюють люди у віці 30-44 років

У Польщі офіційно працює 780 тисяч українців. З них понад 400 тис. – чоловіки

Згідно з даними Інституту соціального страхування, у вересні в Польщі було застраховано 1 177 452 іноземці. З них 779,3 тис. — з України. Про це повідомляє Wprost.

На початку року українців було 755 тис. осіб, а у 2022 році – 746 тис. До початку повномасштабної війни в Україні в Польщі працювало трохи більше півмільйона українців.

З майже 780 тисяч українців, які працюють у Польщі, 406,5 тисяч – чоловіки і 372,7 тисячі – жінки. Найчастіше в Польщі працюють люди у віці 30-44 років.

Працювати в Польщі може громадянин України, який проживає легально і має дійсний дозвіл на проживання або прибув до країни в період з 24 лютого 2022 року у зв’язку з військовими діями.

Також нещодавнє дослідження Randstad показує, що 59% від працевлаштованих у Польщі іноземців пов’язують своє професійне майбутнє з Польщею. Про таку готовність частіше повідомляють люди з професійною освітою та іноземці, які сьогодні працюють у Польщі відповідно до своєї кваліфікації.

Нагадаємо, середня річна зарплата в країнах ЄС у 2023 році становила 37,9 тис. євро. Про це пише in Poland з посиланням на дані Євростату.

У 2023 році середня річна зарплата штатного працівника в Європейському Союзі становила 37,9 тис. євро. У 2022 році її розмір становив 35,6 тис. євро, тобто середня зарплата зросла на 6,5%.

Найвища середня річна зарплата зафіксована в Люксембурзі – 81 064 євро. Далі на п’єдесталі розмістилися Данія із середньою річною зарплатою 67 604 євро та Ірландія – 58 679 євро.

До слова, у 2025 році українські біженці в Польщі зможуть найпростіше знайти роботу у декількох галузях. Аналітики прогнозують, що у наступному році вакансії для українців будуть доступні на складах різного типу, включно з одягом, аптечними товарами, поліграфією, а також складах з пластиковими, гумовими та металевими деталями.