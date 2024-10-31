МЗС України закликало грузинський уряд «не йти білоруським шляхом»

«Україна за будь-яких обставин підтримуватиме грузинський народ у його прагненні продовжити стратегічний курс на приєднання до ЄС та НАТО», – додали у МЗС

Україна підтримує висновки міжнародної місії ОБСЄ/БДІПЛ зі спостереження за парламентськими виборами в Грузії, яка зафіксувала численні порушення. Про це йдеться у коментарі МЗС України.

«Підкуп, залякування, примус і тиск на виборців, відсутність прозорості голосування, обмеження доступу опозиційних партій до мас-медіа – це лише неповний перелік порушень, якими запам’ятаються ці вибори. Не дивно, що їх результати високо оцінили та привітали в Росії, адже такі методи впливу на результати волевиявлення притаманні саме російському режиму. Водночас вони несумісні зі шляхом до ЄС і НАТО, який декларує грузинська влада», – зазначили в українському зовнішньополітичному відомстві.

В МЗС України закликали грузинський уряд не йти білоруським шляхом до втрати суверенітету та незалежності. Факти, встановлені міжнародними спостерігачами, мають бути розслідувані, аби забезпечити легітимність виборів та уникнути політичної кризи.

«Україна за будь-яких обставин підтримуватиме грузинський народ у його прагненні продовжити стратегічний курс на приєднання до ЄС та НАТО», – додали в міністерстві.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія Грузії оголосила, що 29 жовтня відбудеться перерахунок бюлетенів на 14% виборчих дільницях. Це рішення прийнято після занепокоєння, висловленого незалежними спостерігачами щодо парламентських виборів. За офіційними результатами, правляча партія «Грузинська мрія» здобула майже 54% голосів. Однак прозахідні опозиційні партії та президентка Грузії Саломе Зурабішвілі стверджують, що ці результати були сфальсифіковані. Внаслідок чого тисячі людей зібралися 28 жовтня на центральній вулиці Тбілісі.

Як відомо, 26 жовтня в Грузії пройшли парламентські вибори. Екзитполи, проведені після закриття дільниць, показали різні результати. Попередня явка становила приблизно 60%.

У Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії.

Раніше повідомлялося, що Саломе Зурабішвілі не виключає, що у разі перемоги на парламентських виборах партії «Грузинська мрія» її можуть посадити до в’язниці. Крім того, вона заявила, що правляча партія країни «Грузинська мрія» є «довіреною особою Росії».

Після оголошення результатів виборів у центрі Тбілісі зібралися незгодні з результатами парламентських виборів, які пройшли у Грузії 26 жовтня. Протестувальники розгортали прапори Грузії, Європейського Союзу та України. Грузинські опозиційні партії, які не визнають результати парламентських виборів, вимагали проведення повторного голосування. Один з лідерів партії «Єдність-Національний рух» Гіоргі Вашадзе заявив, що повторні вибори має організувати «міжнародна адміністрація».