Польща офіційно встановила день памʼяті «жертв геноциду вчиненого ОУН та УПА»

Анджей Дуда підписав закон про День пам’яті про «жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА» під час Другої світової війни

11 липня стає днем пам'яті поляків, які загинули внаслідок Волинської трагедії

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, яким встановлюється 11 липня днем пам’яті поляків, які загинули внаслідок дій Української Повстанської Армії та Організації Українських Націоналістів на Волині під час Другої світової війни. Про це повідомляє пресслужба польського президента, передає «Главком».

У повідомленні йдеться, що 2 липня 2025 року Анджей Дуда підписав закон, ухвалений Сеймом Польщі 4 червня. Документ проголошує 11 липня Національним днем пам’яті поляків – жертв «геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних землях Другої Польської Республіки».

Законодавці стверджують, що підрозділи УПА та бойові загони ОУН, які діяли на територіях сучасної західної України, нібито вчинили «злочин геноциду» щодо польського населення.

«Мученицька смерть, пов’язана з приналежністю до польського народу, заслуговує на вшанування у формі щорічного дня пам’яті, встановленого польською державою», — зазначається у тексті закону.

Раніше ми писали, що Верховний суд Польщі офіційно підтвердив перемогу опозиційного кандидата Кароля Навроцького на президентських виборах, які відбулися минулого місяця, незважаючи на численні скарги щодо порушень під час голосування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Це рішення відкриває шлях для Навроцького, консервативного історика, до складання присяги в парламенті та офіційного вступу на посаду 6 серпня, як і було заплановано.

Нагадаємо, польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що зміна президента Польщі не вплине на підтримку України та проєвропейський курс Варшави. Попри перемогу опозиційного кандидата Кароля Навроцького на президентських виборах, Польща зберігатиме послідовність у геополітичних питаннях.

Як повідомлялося, новообраний президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що «на цей момент» не підтримує вступ України до Європейського Союзу. Втім Навроцький погодився, що Польща повинна підтримувати Україну «зі стратегічного та геополітичного погляду», та наголосив, що найбільшою загрозою для Варшави є Росія. Не вперше Навроцький виступає проти євроінтеграції України. Ще взимку він заявляв, що Києву немає місця ні в НАТО, ні в ЄС, допоки Україна не відповість за «злочини на Волині».