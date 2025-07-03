Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Польща офіційно встановила день памʼяті «жертв геноциду вчиненого ОУН та УПА»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Польща офіційно встановила день памʼяті «жертв геноциду вчиненого ОУН та УПА»
Анджей Дуда підписав закон про День пам’яті про «жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА» під час Другої світової війни 
фото з відкритих джерел

11 липня стає днем пам'яті поляків, які загинули внаслідок Волинської трагедії

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, яким встановлюється 11 липня днем пам’яті поляків, які загинули внаслідок дій Української Повстанської Армії та Організації Українських Націоналістів на Волині під час Другої світової війни. Про це повідомляє пресслужба польського президента, передає «Главком».

У повідомленні йдеться, що 2 липня 2025 року Анджей Дуда підписав закон, ухвалений Сеймом Польщі 4 червня. Документ проголошує 11 липня Національним днем пам’яті поляків – жертв «геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних землях Другої Польської Республіки».

Законодавці стверджують, що підрозділи УПА та бойові загони ОУН, які діяли на територіях сучасної західної України, нібито вчинили «злочин геноциду» щодо польського населення.

«Мученицька смерть, пов’язана з приналежністю до польського народу, заслуговує на вшанування у формі щорічного дня пам’яті, встановленого польською державою», — зазначається у тексті закону.

Раніше ми писали, що Верховний суд Польщі офіційно підтвердив перемогу опозиційного кандидата Кароля Навроцького на президентських виборах, які відбулися минулого місяця, незважаючи на численні скарги щодо порушень під час голосування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Це рішення відкриває шлях для Навроцького, консервативного історика, до складання присяги в парламенті та офіційного вступу на посаду 6 серпня, як і було заплановано.

Нагадаємо, польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що зміна президента Польщі не вплине на підтримку України та проєвропейський курс Варшави. Попри перемогу опозиційного кандидата Кароля Навроцького на президентських виборах, Польща зберігатиме послідовність у геополітичних питаннях.

Як повідомлялося, новообраний президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що «на цей момент» не підтримує вступ України до Європейського Союзу. Втім Навроцький погодився, що Польща повинна підтримувати Україну «зі стратегічного та геополітичного погляду», та наголосив, що найбільшою загрозою для Варшави є Росія. Не вперше Навроцький виступає проти євроінтеграції України. Ще взимку він заявляв, що Києву немає місця ні в НАТО, ні в ЄС, допоки Україна не відповість за «злочини на Волині».

Теги: Польща ОУН-УПА Анджей Дуда закон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Закон про множинне громадянство – чому це добре?
Закон про множинне громадянство – чому це добре?
19 червня, 09:32
Посол України у Польщі Василь Боднар
Посол Василь Боднар: Українці спалили польське село? Якщо є факт, ми не можемо закривати очі Сусіди
24 червня, 15:30
Заплановано було, що літак з президентом Польщі на борту вилетить з Сінгапуру в п'ятницю
Президент Польщі застряг у Сінгапурі через ситуацію між Ізраїлем та Іраном
14 червня, 12:56
Посол Боднар зазначив, що більшість поляків розуміють, що Україна потрібна в НАТО
Новий президент Польщі проти вступу України в ЄС та НАТО. Посол пояснив, як тепер з цим жити
27 червня, 10:23
Економічну допомогу Україні підтримують 35% поляків, тоді як 44% вважають, що її слід припинити
Опитування показало, скільки поляків виступають за зменшення військової допомоги Україні
27 червня, 05:15
Дуда вимушено змінив плани щодо поїздки
Через атаку Ізраїлю президент Польщі застряг у Сингапурі
13 червня, 16:44
Через літній туристичний сезон навантаження на пункти пропуску Львівщини зросло
Один із пунктів пропуску раптово припинив свою роботу
26 червня, 16:00
Куплена у Швеції українська халва
У Швеції продають українську халву в пакуванні російською мовою: що каже виробник
28 червня, 21:58
Український посол у Польщі Василь Боднар
Сплеск «української» злочинності у Польщі. Посол прокоментував ситуацію
1 липня, 11:45

Соціум

Польща офіційно встановила день памʼяті «жертв геноциду вчиненого ОУН та УПА»
Польща офіційно встановила день памʼяті «жертв геноциду вчиненого ОУН та УПА»
В Європі почали мобілізувати жінок через російську загрозу
В Європі почали мобілізувати жінок через російську загрозу
В Сомалі розбився військовий гелікоптер, п'ятеро загиблих
В Сомалі розбився військовий гелікоптер, п'ятеро загиблих
Папа Лев XIV та єпископи УГКЦ разом молилися за Україну
Папа Лев XIV та єпископи УГКЦ разом молилися за Україну
Пекельна спека у ЄС. У Європарламенті зламалась система охолодження
Пекельна спека у ЄС. У Європарламенті зламалась система охолодження
У декількох регіонах Франції заборонено пити воду з крану: причина
У декількох регіонах Франції заборонено пити воду з крану: причина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
272K
Пасажирський азербайджанський літак збито за наказом Міноборони РФ – ЗМІ
256K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 липня: ситуація на фронті
100K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 липня 2025
21K
Предстоятель УПЦ МП Онуфрій відреагував на указ про позбавлення громадянства
11K
Кадрова чистка в уряді: перелік змін
11K
СБУ допомагає митрополиту у Києві Онуфрію Березовському реалізувати його давню мрію

Новини

2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
1 липня, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua