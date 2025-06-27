Головна Світ Політика
search button user button menu button

Новий президент Польщі проти вступу України в ЄС та НАТО. Посол пояснив, як тепер з цим жити

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
google social img telegram social img facebook social img
Новий президент Польщі проти вступу України в ЄС та НАТО. Посол пояснив, як тепер з цим жити
Посол Боднар зазначив, що більшість поляків розуміють, що Україна потрібна в НАТО
фото з відкритих джерел

Василь Боднар: «Мені здається, все-таки більшість поляків розуміють, що Україна потрібна Польщі і потрібна в НАТО»

Посол України у Польщі Василь Боднар вважає, що попри позицію нового президента, більшість поляків підтримують вступ України до НАТО. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

Дипломат прокоментував вплив обрання нового президента Польщі на перспективи євроатлантичної інтеграції України. «Так, цей важливий аспект щодо ЄС і НАТО звучав як негатив під час кампанії. Яким він буде зараз, про це ще треба говорити з самим Навроцьким і його оточенням. Але цей аспект ніколи не був негативною темою для Польщі. Бо тільки зараз спробували розкручувати тему: якщо підтримувати Україну НАТО, то Польща може бути втягнута у війну»,– каже він.

Боднар наголосив, що Україна буде доданою вартістю в Альянсі. «Мені здається, все-таки більшість поляків розуміють, що Україна потрібна Польщі і потрібна в НАТО. В Україні найбільша за кількістю, але й досвідчена і професійна армія, є найпередовіші оборонні технології. Україна буде доданою вартістю в НАТО. Якщо в мирний час Україна стає членом НАТО і фактично захищає їх», – сказав дипломат.

Посол також пояснив, чому це важливо для Польщі: «А в поляків найбільша проблема – це захист від Росії, який може бути тільки тоді, коли є на кого покластися. У НАТО є термінологія – флангова держава. Туреччина і Польща – це є флангові держави НАТО, які мають обороняти фланги НАТО. І фактично стик з Росією мають тільки Польща, і Туреччина. А якщо ми стаємо фланговою державою НАТО, тоді нам треба допомагати зміцнюватися і тримати оборону, щоб не допускати російської агресії проти всіх інших», – наголосив Василь Боднар.

Раніше «Главком» повідомляв, що посол України у Польщі Василь Боднар заявив про конструктивний настрій України щодо вибудовування відносин з новообраним президентом Польщі Навроцьким. Він підкреслив важливість діалогу з польським керівництвом, незважаючи на складні історичні питання.

Нагадаємо, Росія влаштувала інформаційну диверсію в Польщі, поширивши фальшивий лист українського міністра та фейкове відео, щоб спровокувати негатив навколо питання ексгумаційних робіт. 

Також «Главком» інформував, що посол України у Польщі Василь Боднар зазначив, що українців часто подають виключно як убивць, а поляків – лише як жертв. Водночас, за його словами, за польською стороною також стоїть чимало злочинів, скоєних проти українського населення.

До слова, чинний президент Польщі Анджей Дуда заявив, що для Європи все ще існує реальна загроза атаки Росією в майбутньому, проте він не вважає, що Росія зараз нападе на країни НАТО.

Читайте також:

Теги: Європейський союз НАТО Польща Василь Боднар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Далекобійне озброєння українського виробництва може зіграти ключову роль у війні Росії проти України
Далекобійна українська зброя – це чітка та ефективна гарантія безпеки країни
10 червня, 11:38
Британські та французькі чиновники переключають увагу з розгортання військ на підтримку оборони Києва без підтримки США
Без США: «Коаліція рішучих» адаптує плани підтримки України
31 травня, 14:01
Перевага Росії в піхоті має дедалі більший вплив на поле бою
РФ за тиждень окупувала 18 населених пунктів у трьох областях – Bild
31 травня, 15:58
Військовий експерт оцінив переваги у війні дронів
Війна дронів. Військовий експерт оцінив, хто має перевагу
5 червня, 07:00
Болгарія входить в ЄС, але не в єврозону, тому на відміну від більшості країн Європи для розрахунків тут досі використовується не євро, а болгарський лев
Лев проти. Як Болгарія готується до запровадження євровалюти Балкани
10 червня, 15:30
Крок спрямований на покращення бізнес-клімату в країні
На «Дія.Бізнес» працюватиме Онлайн кабінет підприємця
11 червня, 17:35
Прессекретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков повідомив, коли очікувати нового раунду переговорів
Кремль зробив заяву про наступний раунд переговорів з Україною
19 червня, 22:45
Політик заявив, що Україні нібито не варто розраховувати на членство в НАТО
Орбан: Чотири країни не хочуть бачити Зеленського на саміті НАТО
25 червня, 13:48
Військовий розповів, що допомогло йому протриматись у полоні (відео)
Військовий розповів, що допомогло йому протриматись у полоні (відео)
Вчора, 17:56

Політика

Новий президент Польщі проти вступу України в ЄС та НАТО. Посол пояснив, як тепер з цим жити
Новий президент Польщі проти вступу України в ЄС та НАТО. Посол пояснив, як тепер з цим жити
Єврокомісія отримала нову торговельну пропозицію від США
Єврокомісія отримала нову торговельну пропозицію від США
Пентагон повідомив нові деталі атаки на ядерні об’єкти Ірану
Пентагон повідомив нові деталі атаки на ядерні об’єкти Ірану
США скоротять фінансування розслідувань воєнних злочинів в Україні – Reuters
США скоротять фінансування розслідувань воєнних злочинів в Україні – Reuters
Угорщина заявила про вирішальну роль у вступі України до ЄС
Угорщина заявила про вирішальну роль у вступі України до ЄС
Ексглава МЗС України пояснив, що спільного у Трампа з Путіним
Ексглава МЗС України пояснив, що спільного у Трампа з Путіним

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
252K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 червня: ситуація на фронті
98K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 червня 2025
51K
Відома в'єтнамська мільярдерка в останній момент уникла страти
17K
Гераскевич: Ломаченко поширює російські наративи, а Захарова вигадала, що спортсмени – каста недоторканних
13K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12K
Закон про заборону Московської церкви. Онуфрій пішов судами проти влади: намагається виграти час

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:28
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua