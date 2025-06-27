Новий президент Польщі проти вступу України в ЄС та НАТО. Посол пояснив, як тепер з цим жити

Василь Боднар: «Мені здається, все-таки більшість поляків розуміють, що Україна потрібна Польщі і потрібна в НАТО»

Посол України у Польщі Василь Боднар вважає, що попри позицію нового президента, більшість поляків підтримують вступ України до НАТО. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

Дипломат прокоментував вплив обрання нового президента Польщі на перспективи євроатлантичної інтеграції України. «Так, цей важливий аспект щодо ЄС і НАТО звучав як негатив під час кампанії. Яким він буде зараз, про це ще треба говорити з самим Навроцьким і його оточенням. Але цей аспект ніколи не був негативною темою для Польщі. Бо тільки зараз спробували розкручувати тему: якщо підтримувати Україну НАТО, то Польща може бути втягнута у війну»,– каже він.

Боднар наголосив, що Україна буде доданою вартістю в Альянсі. «Мені здається, все-таки більшість поляків розуміють, що Україна потрібна Польщі і потрібна в НАТО. В Україні найбільша за кількістю, але й досвідчена і професійна армія, є найпередовіші оборонні технології. Україна буде доданою вартістю в НАТО. Якщо в мирний час Україна стає членом НАТО і фактично захищає їх», – сказав дипломат.

Посол також пояснив, чому це важливо для Польщі: «А в поляків найбільша проблема – це захист від Росії, який може бути тільки тоді, коли є на кого покластися. У НАТО є термінологія – флангова держава. Туреччина і Польща – це є флангові держави НАТО, які мають обороняти фланги НАТО. І фактично стик з Росією мають тільки Польща, і Туреччина. А якщо ми стаємо фланговою державою НАТО, тоді нам треба допомагати зміцнюватися і тримати оборону, щоб не допускати російської агресії проти всіх інших», – наголосив Василь Боднар.

Раніше «Главком» повідомляв, що посол України у Польщі Василь Боднар заявив про конструктивний настрій України щодо вибудовування відносин з новообраним президентом Польщі Навроцьким. Він підкреслив важливість діалогу з польським керівництвом, незважаючи на складні історичні питання.

Нагадаємо, Росія влаштувала інформаційну диверсію в Польщі, поширивши фальшивий лист українського міністра та фейкове відео, щоб спровокувати негатив навколо питання ексгумаційних робіт.

Також «Главком» інформував, що посол України у Польщі Василь Боднар зазначив, що українців часто подають виключно як убивць, а поляків – лише як жертв. Водночас, за його словами, за польською стороною також стоїть чимало злочинів, скоєних проти українського населення.

До слова, чинний президент Польщі Анджей Дуда заявив, що для Європи все ще існує реальна загроза атаки Росією в майбутньому, проте він не вважає, що Росія зараз нападе на країни НАТО.