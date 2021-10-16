У Росії вперше від початку пандемії добова кількість смертей перевалила за тисячу

У РФ вкотре зареєстрували добовий антирекорд за кількість нових випадків коронавірусної інфекції

33208 – це новий антирекорд за весь час пандемії. Кількість смертей від коронавірусу зросла за добу на 1002 випадки проти 999 днем раніше, і це вперше, коли кількість смертей перевищила тисячу випадків. Про це повідомляє Інтерфакс із посиланням на дані оперативного штабу.

Згідно з оприлюдненими даними, зростання захворюваності фіксують у всіх російських регіонах: у Москві виявлено 6545 випадків зараження, у Санкт-Петербурзі за добу зареєстровано 3088 нових випадків (максимум від 22 січня), у Московській області – 2403 (максимум з 20 липня), у Самарській області – 838 випадків, у Нижньогородській області – 706, у Воронезькій області – 671.

Саме ці регіони РФ лідирують за найбільшим приростом Covid-19.

Найбільше померлих за добу у Москві – 72, у Санкт-Петербурзі – 67, у Краснодарському краї – 41.

Всього в Росії за час пандемії зареєстровано 7 млн 958 тис. 384 випадків коронавірусної інфекції.

Загальна кількість померлих становить 222 315 осіб.

Нагадаємо, станом на 16 жовтня, в Україні зафіксовано 12983 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 1105, медпрацівників – 204. Також за минулу добу госпіталізовано – 2859 осіб, летальних випадків – 277, одужало – 5874 особи.