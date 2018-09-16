Польща у ПАРЄ вимагатиме від Росії повернути уламки літака Качинського



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Уламки літака екс-президента Польщі Лєха Качинського

Уламки літака Лєха Качинського вже вісім років безпідставно утримуються в Смоленську

Парламентська асамблея Ради Європи на засіданні у жовтні розгляне проект резолюції, в якому міститься заклик до Росії повернути уламки літака екс-президента Польщі Лєха Качинського, які вже вісім років безпідставно утримуються в Смоленську.

Про це повідомив депутат польського Сейму від правлячої партії PiS Аркадій Мулярчик, інформує Onet.pl.

«Це дуже важлива подія з політичної і юридичної точок зору. Вперше міжнародний орган, як я сподіваюся, закличе Росію повернути літак»,- підкреслив Мулярчик.

Він додав, що Польща використовуватиме цю резолюцію в інших міжнародних інституціях, зокрема в НАТО та ООН.

У проекті резолюції йдеться про те, що будь-яка країна, на території якої трапилася авіакатастрофа, у відповідності до додатку №13 до Чиказької конвенції повинна повернути уламки розбитого літака і всі матеріальні цінності після завершення слідства країні, якій належить розбитий літак. У Росії слідство було завершено в 2011 році, коли був опублікований рапорт МАК про причини катастрофи.

«Постійна відмова повертати уламки літака й інші матеріали є порушенням закону з боку влади Росії, що посилює з польської сторони спекуляції, що Росія може щось приховувати»,- йдеться у проекті резолюції.

У ній міститься заклик до РФ повернути уламки літака без зайвих зволікань.

Дискусія над проектом резолюції відбудеться 8-12 жовтня цього року.

Як відомо, 10 квітня 2010 року біля військового аеродрому «Північний» у Смоленську розбився літак Ту-154М, на якому польська державна делегація прямувала на заходи з нагоди 70-ї річниці Катинського злочину. В результаті катастрофи загинули всі 96 осіб, що знаходилися на борту: президентське подружжя Леха і Марії Качинських, а також представники політичної, військової, релігійної еліти Польщі, громадські активісти.

Міждержавний авіаційний комітет (МАК) у Москві в 2011 році назвав причиною аварії літака помилку пілотів, які пішли на посадку в умовах поганої видимості. Польща, провівши своє розслідування, у 2011 році також дійшла висновку про помилку пілотів, але додатково поклала провину за те, що трапилося, на російських диспетчерів. Росія вини диспетчерів у катастрофі літака не визнала.

У 2016 році Польща відновила розслідування авіакатастрофи під Смоленськом, в рамках якого, серед іншого, упродовж двох років було ексгумовано тіла усіх загиблих. У березні 2016 року тодішній міністр національної оборони, чинний голова Смоленської підкомісії Польщі Антоній Мацеревич заявив, що причиною аварії міг стати теракт.

Польща вже багато років поспіль просить Росію віддати уламки розбитого літака, але Росія відмовляється це зробити, мотивуючи це проведенням російського слідства у справі катастрофи.