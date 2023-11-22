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Польські перевізники повідомили, доки блокуватимуть «Ягодин-Дорогуськ»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Польські перевізники повідомили, доки блокуватимуть «Ягодин-Дорогуськ»
фото з відкритих джерел

Лідер польських мітингарів анонсував розширення блокади на четвертий пункт пропуску «Медика-Шегині» з 23 листопада

Польські перевізники мають намір продовжити блокаду найбільшого пункту пропуску «Ягодин-Дорогуськ» на кордоні з Україною до лютого 2024 року. Про це заявив лідер мітингарів Рафал Меклер. 

«Ми подали ще одну заявку. Протест у Дорогуську продовжено до 1 лютого 2024 року. Прийнято без застережень», – повідомив Меклер.

Крім того, лідер польських мітингарів анонсував розширення блокади на четвертий пункт пропуску «Медика-Шегині» з 23 листопада. «Фермери виходять у Медику у четвер. Разом ми зможемо більше», – додав він.

Як повідомлялося, польські перевізники посилюють акції протесту на польсько-українських пунктах пропуску. У найближчий час вони мають намір заблокувати ще один пункт пропуску – у Медиці в Підкарпатському воєводстві. 

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Теги: вантажівки протест кордон Польща

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