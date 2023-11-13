Правоохоронці знову проводять обшуки у Дубінського
Справа стосується скандальної пресконференції «Нові факти про міжнародну корупцію, «Бурісму» та схему доведення України до банкрутства», яку Дубінський провів у 2019 році
Сьогодні, 13 листопада, співробітники Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України знову проводять обшуки в позафракційного народного депутата Олександра Дубінського у справі про злочинну організацію, створену з метою дискредитації іміджу України на міжнародній арені. Про це повідомив співрозмовник «Української правди» в правоохоронних органах
За даними джерела видання, справа стосується скандальної пресконференції «Нові факти про міжнародну корупцію, «Бурісму» та схему доведення України до банкрутства», яку Дубінський провів у 2019 році за участю позбавленого нині громадянства України екснардепа Андрія Деркача (вже має підозру в держзраді).
Деталі нинішньої справи та слідчих дій правоохоронці обіцяють згодом.
Нагадаємо, нещодавно Державне бюро розслідувань проводило обшуки у народного депутата Олександра Дубінського щодо організації ним незаконного перетину кордону іншою особою.
За інформацією, наявною у слідства, нардеп у змові з іншими особами організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини. Родич співмешканки народного обранця намагався виїхати з території України до Республіки Молдова на автомобілі через один з пропускних пунктів.
Цей дозвіл він отримав на замовлення Вишгородської районної військової адміністрації на підставі клопотання Громадської організації «МедіоОборонга». Сам родич пізніше засвідчив, що не обізнаний з діяльністю цієї громадської організації.
До слова, Державне бюро розслідувань опублікувало аудіозапис телефонної розмови нардепа Олександра Дубінського, де він розповідає, як краще оформити документи для незаконного виїзду за кордон.
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