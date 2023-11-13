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Правоохоронці знову проводять обшуки у Дубінського

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Правоохоронці знову проводять обшуки у Дубінського
Деталі нинішньої справи та слідчих дій правоохоронці обіцяють згодом
фото з відкритих джерел

Справа стосується скандальної пресконференції «Нові факти про міжнародну корупцію, «Бурісму» та схему доведення України до банкрутства», яку Дубінський провів у 2019 році

Сьогодні, 13 листопада, співробітники Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України знову проводять обшуки в позафракційного народного депутата Олександра Дубінського у справі про злочинну організацію, створену з метою дискредитації іміджу України на міжнародній арені. Про це повідомив співрозмовник «Української правди» в правоохоронних органах

За даними джерела видання, справа стосується скандальної пресконференції «Нові факти про міжнародну корупцію, «Бурісму» та схему доведення України до банкрутства», яку Дубінський провів у 2019 році за участю позбавленого нині громадянства України екснардепа Андрія Деркача (вже має підозру в держзраді).

Деталі нинішньої справи та слідчих дій правоохоронці обіцяють згодом.

Нагадаємо, нещодавно Державне бюро розслідувань проводило обшуки у народного депутата Олександра Дубінського щодо організації ним незаконного перетину кордону іншою особою.

За інформацією, наявною у слідства, нардеп у змові з іншими особами організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини. Родич співмешканки народного обранця намагався виїхати з території України до Республіки Молдова на автомобілі через один з пропускних пунктів.

Цей дозвіл він отримав на замовлення Вишгородської районної військової адміністрації на підставі клопотання Громадської організації «МедіоОборонга». Сам родич пізніше засвідчив, що не обізнаний з діяльністю цієї громадської організації.

До слова, Державне бюро розслідувань опублікувало аудіозапис телефонної розмови нардепа Олександра Дубінського, де він розповідає, як краще оформити документи для незаконного виїзду за кордон.

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Теги: кордон документи Молдова

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