Прикордонники прогнозують погіршення ситуації на кордоні з Польщею

Польські перевізники обіцяють довгострокову блокаду кордону

Тисяча вантажівок чекає на перетин кордону з Польщі в Україну на трьох пунктах пропуску. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

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Блокада вантажівок спостерігається на пунктах пропуску «Ягодин-Дорогуськ», «Краківець-Корчова» та «Рава-Руська – Гребене».

«Станом на ранок, за інформацією польських колег, загалом 1 тис. транспортних вантажних засобів очікує можливості перетину на всіх трьох напрямках із Польщі в Україну, половина з них – на напрямку пункту пропуску «Ягодин», – сказав Демченко.

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На його думку, ситуація ускладнюватиметься, оскільки польські перевізники обіцяють довгострокову акцію. При цьому на решті пунктів пропуску рух вільний, а учасники страйку не блокують руху легкового й автобусного транспорту в напрямку пунктів пропуску «Ягодин-Дорогуськ», «Краківець-Корчова» та «Рава-Руська».

«Фактично ми помічаємо, що одна або дві вантажівки прибувають до українських пунктів пропуску з боку Польщі. Це основний вантажопотік, який іде в Україну на цих трьох напрямках», – зауважив речник ДПСУ.

Нагадаємо, що польські перевізники заблокували три прикордонні переходи на польсько-українському кордоні. Однак Україна досі не отримала від них чітких вимог.

Раніше повідомлялося, що акція протесту триватиме до 3 грудня 2023 року.