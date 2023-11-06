Німецькі компанії, що працюють в Україні, звинуватили поляків у саботажі

Простої транспорту на польській митниці дратують німецьких бізнесменів

Німецькі компанії, які мають своє виробництво в Україні, нарікають на польських митників, які суттєво затримують експорт товарів і буквально «душать» таким чином українську економіку. Про це пише німецький журнал Spiegel.

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За інформацією видання, німецькі інвестори, які розмістили в Україні своє виробництво, заявляють: Варшава навмисно «ставить палиці в колеса» Україні, затримуючи експорт, що суперечить економічній підтримці України з боку ЄС.

«Ситуація абсурдна: ЄС допомагає Україні стабілізувати державний бюджет, взяти на себе військовий тягар та компенсувати несплату податків. Місяць за місяцем мільярди із Заходу течуть до Києва. Причиною затримок, мабуть, є конфлікт між Польщею та Україною, що тліє протягом уже кількох місяців», – пише журнал.

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Як повідомили у кількох німецьких фірмах, польські митники «свідомо затягують» огляд експортних вантажів, що, на думку виробників, є прихованим саботажем. Сама польська митниця стверджує, що була змушена ускладнити процедуру огляду продукції на кордоні через активну контрабанду цигарок з України, проте, на думку представників німецьких фірм це тільки привід.

Як заявив виданню Spiegel член ради директорів німецької компанії Leoni (виробляє в Україні різні види кабелів та дроту, а також електротехнічне обладнання – «Главком») Інго Шпенглер, якщо проблема на кордоні двох країн не вирішиться за короткий термін, фірма буде змушена піти з України. І це не пов’язано з агресором на сході, а з бюрократичними перепонами на заході: на кордоні з Польщею час очікування вантажівок з України значно збільшився буквально за лічені тижні. З початку серпня і дотепер середній час очікування вантажівок на пункті пропуску «Ягодин-Дорогурст» становить 11 днів 13 годин, тоді як раніше це займало трохи менше п’яти годин.

Компанія Leoni попереджає: якщо проблеми з кордоном не будуть вирішені найближчим часом, то наслідки не забаряться. «Може бути, нам доведеться вивести виробництво з України, навіть якщо ми цього не хочемо», – сказав член правління Інго Шпенглер.

Німецькі бізнесмени також повідомляють Spiegel що польські чиновники іноді навмисно затягують розгляд. «Це прихований удар польських прикордонних органів», – каже один німецький менеджер. Бізнес-делегація, яка нещодавно повернулася з України, повідомила, що митники масово шукали «контрабандні сигарети» в моторних відсіках автомобілів, але, мабуть, не встигли розмитнити вантажівки. «Не може бути так, щоб країну, яка перебуває у стані війни, гальмували проблеми, які її сусіди могли б легко вирішити», – критикує ситуацію голова правління Німецько-Української промислово-торгової палати Райнер Перау.

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У той же час проблеми на кордоні можуть затьмарити існуюче економічне співробітництво між двома країнами. Українська економіка перебуває на початку свого відновлення, каже економіст та експерт з України консалтингової компанії Berlin Economics Роберт Кіршнер. Але «важливо, щоб ніхто не вставляв палиці в колеса», – додав він.

Ситуація серйозна

Залишається очевидним те, що на другому році війни спільного ворога Росії вже недостатньо, щоб затьмарити всі суперечливі інтереси. Ймовірно, причиною затримок є суперечка між Польщею та Україною, яка тліє місяцями. На початку війни керівництво обох країн демонструвало єдність, але зараз почастішали публічні конфлікти.

На початку року польські фермери протестували проти конкуренції з боку українського зерна. Тоді ЄС на кілька місяців тимчасово заблокував прямі продажі української сільськогосподарської продукції. Термін дії постанови закінчився у вересні. Тоді консервативний уряд Польщі одноосібно запровадив національне ембарго. Україна зі свого боку оголосила про позов проти свого сусіда по Світовій організації торгівлі, що не сприйняли у Варшаві. Україна відкликала свій позов. Ситуація для експортерів, які працюють в Україні, стає дедалі складнішою.

«На жаль, досвід показує, що Польща час від часу використовує ситуацію на кордоні як засіб тиску», – зазначає німецький постачальник, який працює в Україні більше десяти років. Більшість співробітників досі працюють в компанії в Україні. Він повідомляє, що зараз багато вантажівок рухається до Румунії та Словаччини. Але зараз і там час очікування значно збільшився.

До слова, незабаром ситуація може стати ще більш серйозною. Польські водії вантажівок заявили, що хочуть блокувати своїми транспортними засобами прикордонні переходи з Польщею. Адже їм нібито заважає конкуренція з боку українських експедиторів.