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    Польський президент потрапив у аварію

    Президент не постраждав
    Лімузин президента Польщі Анджея Дуди у Кракові (Польща) врізався в бетонну огорожу, яка розділяє дорогу від трамвайної лінії. Про це повідомляє радіостанція RMF FM. Дорожньо-транспортна пригода сталася під час поїздки президента в Бохнію, де президента мали нагородити титулом почесного громадянина міста. Лімузин врізався в бетонну огорожу, в
    • Сьогодні, 18:30
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    Президент не постраждав

    Лімузин президента Польщі Анджея Дуди у Кракові (Польща) врізався в бетонну огорожу, яка розділяє дорогу від трамвайної лінії. Про це повідомляє радіостанція RMF FM.

    Дорожньо-транспортна пригода сталася під час поїздки президента в Бохнію, де президента мали нагородити титулом почесного громадянина міста.

    Лімузин врізався в бетонну огорожу, в результаті чого була пошкоджена одна з шин автомобіля. Дуді довелося пересісти в іншу машину кортежу.

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    Польський президент потрапив у аварію
    Польський президент потрапив у аварію
    Польський президент потрапив у аварію

    На місці аварії працювали правоохоронці.

    Польща Анджей Дуда аварія президент
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