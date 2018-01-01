Польський президент потрапив у аварію
- Сьогодні, 18:30
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Президент не постраждав
Лімузин президента Польщі Анджея Дуди у Кракові (Польща) врізався в бетонну огорожу, яка розділяє дорогу від трамвайної лінії. Про це повідомляє радіостанція RMF FM.
Дорожньо-транспортна пригода сталася під час поїздки президента в Бохнію, де президента мали нагородити титулом почесного громадянина міста.
Лімузин врізався в бетонну огорожу, в результаті чого була пошкоджена одна з шин автомобіля. Дуді довелося пересісти в іншу машину кортежу.
На місці аварії працювали правоохоронці.