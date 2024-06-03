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Мріяв продовжити службу в армії та мати власну сім'ю. Згадаймо 22-річного Олега Кончака

glavcom.ua
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Мріяв продовжити службу в армії та мати власну сім'ю. Згадаймо 22-річного Олега Кончака
Герой загинув у бою 28 квітня 2024 року поблизу населеного пункту Сергіївка Сватівського району Луганської області
колаж: glavcom.ua

Кілька місяців тому Олег Кончак перевівся на службу у полк «Азов» на посаду старшого стрільця-оператора 

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько–українська війна. Нині згадаємо Олега Кончака. 

Захисник України Олег Кончак загинув у бою 28 квітня 2024 року поблизу населеного пункту Сергіївка Сватівського району Луганської області. Йому навіки залишиться лише 22 роки. Про це повідомила Самбірська міська рада. 

Олег Кончак народився 28 лютого 2002 року у місті Самбір Львівської області. Закінчив самбірську спеціалізовану школу №8 (тепер ліцей «Престиж»). Згодом отримав професію помічника бурильника свердловин на нафту і газ у Стрийському вищому професійному училищі №35. Олег любив техніку, цікавився нею.

Олег Кончак
Олег Кончак
фото Самбірська міська рада, Facebook

У 2021 році Олег підписав контракт на службу у ЗСУ. Був механіком ремонтної роти у 704-му полку радіаційного хімічного біологічного захисту. У своїй анкеті відзначав, що у майбутньому хоче продовжити службу в армії та збудувати власну міцну сім'ю. Та війна не дозволила планам юнака здійснитися.

Кілька місяців тому перевівся на службу у полк «Азов» на посаду старшого стрільця-оператора стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти стрілецького батальйону в/ч А4638.

Герой загинув у бою 28 квітня 2024 року поблизу населеного пункту Сергіївка Сватівського району Луганської області. Йому навіки залишиться лише 22 роки.

Зустріли полеглого захисника України 24 травня на площі Пам'яті у Самборі. Парастас та прощання з героєм відбулися у селі Вільшаник, де проживає мати загиблого захисника.

Прощання із полеглим захисником України Олегом Кончаком
Прощання із полеглим захисником України Олегом Кончаком
фото Самбірська міська рада, Facebook
Прощання із полеглим захисником України Олегом Кончаком
Прощання із полеглим захисником України Олегом Кончаком
фото Самбірська міська рада, Facebook
Прощання із полеглим захисником України Олегом Кончаком
Прощання із полеглим захисником України Олегом Кончаком
фото Самбірська міська рада, Facebook
Прощання із полеглим захисником України Олегом Кончаком
Прощання із полеглим захисником України Олегом Кончаком
фото Самбірська міська рада, Facebook
Прощання із полеглим захисником України Олегом Кончаком
Прощання із полеглим захисником України Олегом Кончаком
фото Самбірська міська рада, Facebook
Прощання із полеглим захисником України Олегом Кончаком
Прощання із полеглим захисником України Олегом Кончаком
фото Самбірська міська рада, Facebook
Поховали героя у Самборі на Меморіалі Героям України.
Поховали героя у Самборі на Меморіалі Героям України.
фото Самбірська міська рада, Facebook
Мама Олега Кончака на могилі сина, захисника України
Мама Олега Кончака на могилі сина, захисника України
фото Самбірська міська рада, Facebook

Поховали героя у Самборі на Меморіалі Героям України.

У Олега залишилися мати, батько, сестра та вітчим.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять смерть українці Україна

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