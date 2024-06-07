Один з найбагатших бізнесменів Польщі знайдений мертвим неподалік від власного дому

54-річний Єжи Кшановський разом із братом Адамом у 1992 році заснували компанію Nowy Styl, яка є одним з найбільших виробників офісних меблів в Європі

Єжи Кшановський вийшов з дому на прогулянку і не повернувся

У Польщі знайшли мертвим одного з найбагатших бізнесменів, співзасновника компанії з виробництва офісних меблів Nowy Styl, почесного консула України в Ряшеві Єжи Кшановського. Як повідомляє радіо RMF, чоловік вийшов з дому на прогулянку в шортах та футболці і не повернуся, родичі звернулися в поліцію.

54-річний Єжи Кшановський вийшов з дому у селі Кросьценко Вижнє Коросненського повіту Підкарпатського воєводства.

Пошукова операція, до якої були задіяні співробітники поліції, пожежники та рятувальники з залученням собак та дрона з тепловізором, почалася близько обіду чертверга.

Уночі на п’ятницю рятувальники виявили тіло чоловіка у полі неподалік від його дому в Кросценку Вижньому на Підкарпатті. Причини та обставини трагедії невідомі. Прокурор ухвалив рішення направити тіло на розтин.

Що відомо про компанію Nowy Styl

54-річний Єжи Кшановський разом із братом Адамом у 1992 році заснували компанію Nowy Styl, яка є одним з найбільших виробників офісних меблів в Європі.

Адам Кшановський зараз є президентом компанії. Брати Кшановські багато років входили до списку 100 найбагатших поляків журналу Forbes. У 2021 році вони займали 57 місце. Тоді їхня компанія виробляла близько 8 мільйонів стільців на рік.

У 2023 році доходи компанії від продажів склали 310 млн євро (1,3 млрд злотих). Nowy Styl постачає свою продукцію в понад 70 країн.

Нагадаємо, сьогодні, 7 червня, помер Василь Хомин у віці 90 років. Він колишній зв’язковий УПА, член Бориславської станиці ОУН-УПА ім. Нечая та Всеукраїнського братства ОУН-УПА імені генерала Романа Шухевича. Про це повідомляє Бориславська міська рада.