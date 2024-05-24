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Колишній підлеглий Сирського очолив «Укрінформ»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Колишній підлеглий Сирського очолив «Укрінформ»
У січні 2024 року Сергій Череватий набув статусу члена секретаріату Національної спілки журналістів України
фото: Facebook/Ростислав Карандєєв

Череватий майже два роки служив в Інформаційному штабі під керівництвом Олександра Сирського

Генеральним директором національного інформаційного агентства «Укрінформ» відсьогодні призначено Сергія Череватого. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

«Агентство «Укрінформ» є складовою державної системи іномовлення України. Сьогодні, у воєнний час, головним його завданням є висвітлення у міжнародному інформаційному просторі українського опору та зосередження світової уваги на питаннях підтримки нашої держави», – зазначив він.

Карандєєв підкреслив, що Сергій Череватий – авторитетний військовий журналіст, речник Східного угруповання ЗСУ, полковник, кандидат політичних наук.

Очільник Мінкульту висловив впевненість, що новий керівник посилить ефективність агентства та організує його роботу відповідно до актуальних завдань.

Зокрема, 23 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про те, що посаду генерального директора Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ» має обіймати військовослужбовець або військовослужбовиця.

Що відомо про Сергія Череватого

  • У 1995 закінчив Відділення військової підготовки Державного університету «Львівська політехніка» (1995) за фахом «Військова журналістика».
  • У 1995–1998 працював офіцером-вихователем у військах ППО.
  • У 2000 закінчив Гуманітарний інститут Національної академії оборони України, здобувши ступінь офіцера військового управління оперативно-тактичного рівня.
  • У 2000–2002 працював кореспондентом, начальником відділу газети військ ППО «Вартові неба». У 2002–2007 – заступник відповідального редактора, головний редактор Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України.
  • З 2007 по 2019 в Державній прикордонній службі України: 2007–2018 – начальник Інформаційного агентства, у 2018–2019 – начальник Головного аналітичного центру ДПС України. З квітня по грудень 2019 – викладач кафедри військової журналістики Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  • У 2015 році навчався за програмою Британської ради (закінчив курс у 2016, ступінь В2.1).
  • У 2018–2019 – начальник Головного аналітичного центру ДПС України.
  • З грудня 2019 по травень 2021 – доцент Академії СБУ, викладач курсу «Стратегічні комунікації».
  • З 2019 по 2020 – викладав на кафедрі військової журналістики Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Череватий майже два роки служив в Інформаційному штабі під керівництвом на той час командувача оперативно-стратегічного угруповування «Хортиця» Олександра Сирського. Також він був заступником чинного головнокомандувача ЗСУ зі стратегічних комунікацій.

У січні 2024 року Сергій Череватий набув статусу члена секретаріату Національної спілки журналістів України.

Як повідомлялося, Кафедру військової журналістики Військового інституту КНУ ім. Шевченка замість звільненого соратника підозрюваного в держзраді блогера Анатолія Шарія Геннадія Ніколайчука очолив полковник Сергій Череватий.

Нагадаємо, генеральний директор «Укрінформу» Олексій Мацука повідомив про завершення своєї роботи в державному ЗМІ.

До слова, 9 листопада 2023 року тимчасовий виконувач обов’язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв сьогодні представив Олексія Мацуку на посаді генерального директора Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ» замість Олександра Харченка.

Як зазначав Карандєєв, місія нового очільника – «модернізувати та реформувати, зберігши процеси та, головне, людей, які працюють ефективно».

Читайте також: Ростислав Карандєєв: Президент наголосив: культура – важлива. Цей меседж має дійти до усіх
Теги: ЗМІ Ростислав Карандєєв Мінкульт журналіст Олександр Сирський

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