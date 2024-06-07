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На Львівщині помер колишній зв’язковий УПА Василь Хомин

Наталія Порощук
glavcom.ua
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На Львівщині помер колишній зв’язковий УПА Василь Хомин
Василь Хомин народився у 1934 році в селі Залокоть
фото: Бориславська міська рада

Василь Хомин був член Бориславської станиці ОУН-УПА ім. Нечая

Сьогодні, 7 червня, помер Василь Хомин у віці 90 років. Він колишній зв’язковий УПА, член Бориславської станиці ОУН-УПА ім. Нечая та Всеукраїнського братства ОУН-УПА імені генерала Романа Шухевича. Про це повідомляє Бориславська міська рада.

«Як учасник визвольних змагань, який своє життя присвятив боротьбі за свободу України, пан Василь дуже мріяв про перемогу України у цій війні. Саме це бажання він загадував у свій 90-річний ювілей, який відзначив цьогоріч у лютому», – йдеться у повідомленні.

Василь Хомин учасник визвольних змагань, який своє життя присвятив боротьбі за свободу України
Василь Хомин учасник визвольних змагань, який своє життя присвятив боротьбі за свободу України
фото: Бориславська міська рада

Відомо, що Василь Хомин народився в селі Залокоть у 1934 році. Виховувався у релігійній сім'ї: один його дідусь був дяком у церкві, інший – провізором храму. В одній з книг про Борислав описано яскраві спогади про те, як він ще мали хлопчиком потрапив до повстанців, як спочатку носив їм їжу, а згодом – сидів у засідках.

Повідомляємо, що парастас за упокій душі відбудеться сьогодні, 7 червня, о 18:00 за адресою: вул. Тустановицька, 138-к. Похорон – завтра, 8 червня.

Нагадаємо, що у Львові 10 травня 2023 року на 95-му році життя померла Катерина Щерба на псевдо Олеся. Пані Катерина протягом 1943-1945 років була зв’язковою командирів УПА – Романа Шухевича, Омеляна Польового та Дмитра Карпенка. У будинку свого батька, Василя Бережанського, жінка допомагала лікувати хворих та поранених повстанців.

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Теги: ОУН-УПА Україна смерть Львівщина

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