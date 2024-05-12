Віцеканцлер Швейцарії помер під час гірського походу

Андре Сімонацці було 55 років

У п’ятницю, 10 травня, під час походу в гори помер віцеканцлер Швейцарії Андре Сімонацці. Політику було 55 років. Про це повідомила пресслужба швейцарського уряду.

«Він любив шукати відпочинку в горах. У п'ятницю він знепритомнів під час одного зі своїх улюблених походів і помер. Андре Сімонацці було 55 років. Залишилися дружина та троє дорослих дітей. Члени Федеральної ради та Федеральний канцлер висловлюють глибокі співчуття», – йдеться в повідомленні.

У листопаді 2008 року Андре Сімонацці був призначений віце-канцлером і спікером Федеральної ради. Із 1 січня 2009 року політик брав участь у засіданнях уряду, вів протоколи та займався комунікаціями. У відомстві федерального канцлера він очолював кілька відділів і президентську службу.

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