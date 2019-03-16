Померла відома російська співачка



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Юлія Началова померла у віці 38 років

У Москві померла співачка Юлія Началова. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на офіційного представника артистки. Їй було 38 років.

11 березня менеджер Началової назвав відомості про її госпіталізацію, що з’явилися у ЗМІ, неправдивими.

12 березня телеканал російський телеканал РЕН-ТВ передавав, що артистку підключили до апарату штучної вентиляції легень в одній з московських клінік.

13 березня представник артистки підтвердила, що Началова в тяжкому стані перебуває в одній з московських лікарень. Вона розповіла, що співачку ввели в стан штучної коми, щоб її організм відпочив.

16 березня батько артистки Віктор Началов повідомив, що його дочці зробили операцію.