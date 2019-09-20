Помпео заявив про важливу інформацію щодо атаки на саудівські нафтові об'єкти



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Держсекретар США Майк Помпео

За словами американського дипломата, існує «колосальний консенсус» з приводу того, що відповідальність за атаки несе Іран

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що після серії зустрічей з лідерами Саудівської Аравії і ОАЕ отримав певну «важливу інформацію» для президента Дональда Трампа, пов’язану з нещодавніми ударами по саудівських нафтових об'єктах.

Про це повідомляє «Голос Америки».

За словами американського дипломата, існує «колосальний консенсус» з приводу того, що відповідальність за атаки несе Іран. При цьому Помпео не дав зрозуміти, якою може бути відповідь США.

Виступаючи після зустрічі з наслідним принцом ОАЕ Шейхом Мухаммедом бін Зайдом, Помпео заявив, що США хотіли б мирного вирішення ситуації.

«Ми як і раніше намагаємося вибудувати коаліцію в дипломатичних рамках. У той час, як міністр закордонних справ Ірану загрожує повномасштабною війною і загрожує битися до останнього американця, ми намагаємося сформувати коаліцію, націлену на досягнення миру. Ми б хотіли мирного вирішення. Я сподіваюся, що Ісламська Республіка Іран має такий самий погляд на ситуацію», - сказав глава Деждепу.

Раніше держсекретар США Майк Помпео назвав напад на саудівські нафтові об'єкти «військовим актом».

Як відомо, експерти ООН вирушили до Саудівської Аравії для розслідування нападу безпілотних літальних апаратів на нафтові об'єкти.

Нагадаємо, 18 вересня президент США Дональд Трамп доручив міністерству фінансів США розширити санкції проти Ірану.

Перед цим Іран попередив США про відсіч у випадку атаки.

Раніше Трамп звинуватив Іран у брехні щодо атаки на нафтові об'єкти в Саудівській Аравії.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп дозволив відкрити нафтові резерви США після атаки в Саудівській Аравії.

Перед цим Саудівська Аравія вдвічі знизала видобуток нафти після атаки безпілотників.