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Понад 220 нелегальних мігрантів намагалися прорватися з Білорусі до Польщі (відео)

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Понад 220 нелегальних мігрантів намагалися прорватися з Білорусі до Польщі (відео)
Група з понад 220 іноземців намагалася проникнути до Польщі з Білорусі
фото: скріншот

Мігранти були дуже агресивні, жбурляли гілки і каміння

Понад 220 нелегальних мігрантів намагалися прорвати кордон Польщі з боку Білорусі. Польські прикордонники та військові їх зупинили. Про це повідомила Прикордонна служба Польщі.

За інформацією прикордонників, 10 квітня близько 10:00 була спроба незаконного перетину кордону біля селища Біловежа. Група з понад 220 іноземців намагалася проникнути до Польщі через річку Пшеволка.

У польській прикордонній службі зазначили, що мігранти були дуже агресивні – жбурляли гілки і каміння.

Під час інциденту в іноземців вилучили небезпечний інструмент із дерева та цвяхів.

Прикордонники зазначили, що спробу мігрантів прорватися до Польщі вдалося зірвати і мігранти відступили вглиб Білорусі.

Нагадаємо, польські прикордонники впродовж трьох днів, 22-24 березня, затримали 10 кур’єрів, зокрема п’ятьох громадян України, які сприяли нелегальним мігрантам у перетині білорусько-польського кордону. 

Як повідомлялося, правоохоронні органи Польщі хочуть зміцнити свій кордон із Білоруссю. Планується будівництво спостережних веж заввишки близько 70 м.

Теги: Білорусь Польща кордон військові мігранти

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