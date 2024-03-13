Поляки відновили блокаду одного з пунктів пропуску, який нещодавно розблокували
Блокування протестувальниками розпочалося о 10:00 за варшавським часом
Польські протестувальники розпочали акції протесту і блокування руху вантажного транспорту перед пунктом пропуску «Корчова - Краківець», який нещодавно розблокували. За інформацією польської сторони, блокування розпочалося о 10:00 за варшавським часом, повідомляє Державна митна служба України.
Зокрема, йдеться про:
- блокування представниками польських аграріїв і перевізників автодороги, по якій рухаються вантажівки на виїзд з Республіки Польща та в’їзд в Україну, на відстані до 1 км до пункту пропуску;
- блокування представниками польських фермерів автомагістралі А4 на відстані до 500 м до пункту пропуску (блокування в зазначеному місці ще не здійснювалось).
Зазначається, що рух пасажирського транспорту (легкових автомобілів, автобусів) в обидва напрямки здійснюватиметься безперешкодно.
Нагадаємо, польські фермери тимчасово розблокували пункт пропуску «Краківець», орієнтовно до 13 березня.
Також польські фермери зрозуміли, що їхні протести сприяють російським спецслужбам у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі між українцями та поляками. Про це заявив заступник міністра економіки України Тарас Качка.
За його словами, лідери протестів визнали, що їх використовують, і польський уряд вже розслідує ці інциденти.
Як повідомлялося, уряд України готовий погодитися на певні обмеження у торгівлі з ЄС для української агропродукції, однак влада очікує, що Євросоюз припинить експортувати сільськогосподарську продукцію з Росії.
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