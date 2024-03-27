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Аналітики пояснили, для чого Росія формує резерви

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Аналітики пояснили, для чого Росія формує резерви
фото з відкритих джерел

Резерви, які формує РФ, навряд чи зможуть функціонувати як згуртоване великомасштабне з'єднання для наступу в 2024 році

Російська армія формує резерви для підтримки поточних військових операцій в Україні, а не здійснення масштабних наступальних операцій. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські військові почали набір особового складу для підрозділів нещодавно відтвореного Ленінградського військового округу (ЛВО). Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що 44-й армійський корпус ЛВО розпочав набір у Лузі Ленінградської області.

Відомство нагадало, що раніше Кремль залучав новостворені підрозділи для проведення операцій в Україні. Зазначається, що потреба Росії продовжувати операції в Україні перешкоджає її ширшим зусиллям з формування регулярних Збройних сил. 

«За даними ISW, Росія формує резерви, здатні підтримувати поточні операції в Україні. Однак такі резерви навряд чи зможуть функціонувати як згуртоване великомасштабне з'єднання для наступу в 2024 році», – йдеться у звіті.

Раніше Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що російське військове командування, схоже, формує резерви, здатні проводити широкомасштабні механізовані штурми українських оборонних ліній і досягати оперативно значущих успіхів, якщо вони будуть повністю екіпіровані і належним чином підготовлені. 

Російські «потужні стратегічні резерви» теоретично можуть бути здатні виконувати роль сил першого ешелону, сил проникнення або експлуатаційних сил другого ешелону, здатних проводити широкомасштабні механізовані штурми українських оборонних ліній і досягати оперативно значущих успіхів, якщо вони будуть повністю екіпіровані і належним чином підготовлені. Однак, за прогнозами ISW, Росія не створить стратегічний резерв, здатний виконувати такі функції

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Теги: росія армія військові

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