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У Росії бракує солдатів на нові військові округи – британська розвідка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Росії бракує солдатів на нові військові округи – британська розвідка
Росія докладає зусиль щодо збільшення своїх сил на північному заході країни
фото ілюстративне

РФ оголосила про набір персоналу в новий 44-й армійський корпус у Лузі

Росія після створення Ленінградського військового округу набирає солдатів, ймовірно для відправки на війну з Україною. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як наголошується у зведенні, з'явилися оголошення про набір персоналу в новий 44-й армійський корпус у Лузі, у нещодавно створеному Ленінградському військовому окрузі.

«Росія докладає зусиль щодо збільшення своїх сил на північному заході країни, оскільки більша частина її сил, як і раніше, задіяна в операціях в Україні», – йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, Росії майже, напевно, доведеться вирішити, чи залишаться нові підрозділи, такі як 44-й армійський корпус, у місцях дислокації своїх гарнізонів після їх створення або ж вони будуть переведені для операцій в Україні для підтримки там бойової потужності.

«Раніше новостворені підрозділи були негайно перекинуті в Україну, і майже напевно необхідність продовження операцій перешкоджає ширшим амбіціям Росії щодо розширення збройних сил», – зазначається у повідомленні у міноборони Британії.

Раніше головне управління розвідки Міноборони повідомило, що Росія навряд чи оголосить велику, відкриту мобілізацію восени 2023 року, як це зробила торік.

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Теги: росія військові британська розвідка мобілізація

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