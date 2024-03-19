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Банки Вірменії припинять обслуговування російських карток

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Банки Вірменії припинять обслуговування російських карток
Рішення про прийом карток «Мир» банки інших держав ухвалюють самостійно
фото з відкритих джерел

З кінця березня для росіян стануть недоступними безготівкова оплата в POS-терміналах та зняття готівки в банкоматах

Починаючи з 30 березня цього року картки російської платіжної системи «Мир» перестануть працювати у банкоматах і POS-терміналах більшості банків Вірменії. Про це пише РБК із посиланням на представника «ВТБ Вірменія».

Наразі картки «Мир» працюють у Вірменії та приймаються місцевими банками. «З 30 березня користувачам стануть недоступні безготівкова оплата в POS-терміналах і зняття готівки в банкоматах інших банків у республіці. На роботі карток «ВТБ Вірменія» це ніяк не позначиться», - заявив представник банку.

За словами представника «ВТБ Вірменія», банк продовжує обслуговувати картки «Мир» у повному обсязі. «Ми продовжуємо працювати з «дружніми» країнами щодо приймання карток «Мир» в їхній інфраструктурі. При цьому рішення про прийом цих карт кожна країна ухвалює самостійно», - заявив він.

Представник оператора платіжної системи «Мир» наголосив, що платіжна система зі свого боку не обмежує роботу із зарубіжними партнерами. Він додав, що рішення про прийом карток «Мир» банки інших держав ухвалюють самостійно.

Нагадаємо, казахстанський банк Freedom Finance Bank Kazakhstan призупинив операції із російською платіжною системою «Мир» через побоювання вторинних санкцій США. «Банк розглядає питання щодо мінімізації ризику застосування вторинних санкцій іноземних юрисдикцій», – повідомив журналістам представник банку.

До слова, російські компанії зіткнулися із закриттям рахунків у турецьких банках, а фізичні особи, які бажають завести банківську картку, – з посиленням вимог. З кінця минулого року турецькі банки стали припиняти пов'язані з Росією платежі, а всі розрахунки досі заморожені. При цьому, якщо раніше під обмеження потрапляли компанії, що перебувають під санкціями, то тепер це поширилося майже на всіх.

Теги: Вірменія росія гроші

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