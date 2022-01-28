Популярна пляжна країна пом'якшила обмеження для туристів

Додаткові аналізи по прильоті у В'єтнам скасовуються

В'єтнам пом'якшив обмеження для туристів – пасажирів міжнародних рейсів звільнили від здачі додаткового експрес-тесту на коронавірус. Про це повідомляє VnExpress International з посиланням на ухвалу Управління цивільної авіації республіки.

Згідно з новими правилами, для відвідування країни потрібен один ПЛР-тест – його необхідно здати туристам не раніше ніж за 72 години до в'їзду до популярної пляжної країни.

Додаткові аналізи по прильоті скасовуються.

Крім того, влада скоротила термін обов'язкового карантину з семи до трьох днів. При цьому зазначається, що під час ізоляції мандрівникам дозволять вільно пересуватися територією готелю.

До слова, Велика Британія скасовує карантинні обмеження для всіх, хто прибуває в країну з 11 лютого, незалежно від вакцинації та препарату, яким було зроблено щеплення від Covid-19.

Раніше повідомлялося, що ЄС планує змінити правила подорожей.

Читайте також: