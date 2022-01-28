  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Популярна пляжна країна пом'якшила обмеження для туристів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В'єтнам звільнив туристів від здачі додаткового експрес-тесту на коронавірус - Популярна пляжна країна пом'якшила обмеження для туристів
    В'єтнам звільнив туристів від здачі додаткового експрес-тесту на коронавірус
    фото з відкритих джерел

    Додаткові аналізи по прильоті у В'єтнам скасовуються

    В'єтнам пом'якшив обмеження для туристів – пасажирів міжнародних рейсів звільнили від здачі додаткового експрес-тесту на коронавірус. Про це повідомляє VnExpress International з посиланням на ухвалу Управління цивільної авіації республіки.

    Згідно з новими правилами, для відвідування країни потрібен один ПЛР-тест – його необхідно здати туристам не раніше ніж за 72 години до в'їзду до популярної пляжної країни.

    Додаткові аналізи по прильоті скасовуються.

    Крім того, влада скоротила термін обов'язкового карантину з семи до трьох днів. При цьому зазначається, що під час ізоляції мандрівникам дозволять вільно пересуватися територією готелю.

    До слова, Велика Британія скасовує карантинні обмеження для всіх, хто прибуває в країну з 11 лютого, незалежно від вакцинації та препарату, яким було зроблено щеплення від Covid-19.

    Раніше повідомлялося, що ЄС планує змінити правила подорожей.

    Читайте також:
    Теги: В'єтнам відпочинок щеплення аналізи коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Популярна пляжна країна пом'якшила обмеження для туристів