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    Під Києвом хворі годинами стоять на морозі, щоб здати тест на Covid-19

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    Хворі люди з підвищеною температурою стоять на морозі по годині-півтори, щоб зробити тест - Під Києвом хворі годинами стоять на морозі, щоб здати тест на Covid-19
    Хворі люди з підвищеною температурою стоять на морозі по годині-півтори, щоб зробити тест
    фото скріншот відео

    Тестування роблять у приміщенні старої аптеки

    У місті Бровари під Києвом люди вишикувалися у довжелезні черги на ПЦР-тестування на коронавірус. Хворі годинами стоять на морозі, повідомляє ТСН.ua.

    «Це черга на ПЛР тестування в місті Бровари. Хворі люди з підвищенною температурою стоять на морозі по годині-півтори, щоб зробити тест, на який направляють сімейні лікарі. Їдуть на маршрутках, тим самим наражаючи всіх оточуючих на зараження», – написала жінка.

    Крім того, за її словами тестування роблять у приміщенні старої аптеки, яка була зачинена ще за радянських часів.

    «Заходиш неначе в сарай. Невелика кімната, де люди, черга яких підходить, скупчуються один біля одного, бо померзли стоячи на холоді. Тут панує повна антисанітарія. І якщо ти не був хворий на Covid-19, то побувавши в цьому бедламі, захворієш точно!» – додала вона.

    Жінка розповіла, що одна з медсестер із захисту має тільки маску та рукавички.

    «Ніякої обробки рук після мазка у хворого пацієнта нема. Це просто жах! В яких умовах все відбувається. То про яке зменшення хворих може йти мова?» – написала жінка.

    До слова, у Києві кількість позитивних ПЛР-тестів збільшилася вдесятеро.

    Нагадаємо, в Україні протягом доби 27 січня виявили 34 408 нових випадків Covid-19 – вже другий день поспіль в Україні фіксують рекорд з початку пандемії. До лікарень потрапили 3 342 пацієнти.

    Теги: Київщина коронавірус
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    Під Києвом хворі годинами стоять на морозі, щоб здати тест на Covid-19