Посмертне лінчування короля. Як Захід стирає пам'ять про Майкла Джексона скандал

Навряд колись буде достеменно встановлено, винуватий Джексон у розтлінні дітей чи ні, однак тінь, кинута на пам'ять про померлого співака, очевидно, залишиться назавжди Фото: globallookpress.com

«Залишаючи Неверленд»: злочин кумира чи піар на покійному поп-ідолі?

Скандал навколо фільму «Залишаючи Неверленд», який звинувачує покійного короля поп-музики Майкла Джексона, не вщухає. Нагадаємо, у 240-хвилинній стрічці двоє чоловіків, хореограф Уейд Робсон і айтішник Джеймс Сейфчак, розповідають про те, як стали жертвами сексуальних домагань з боку померлого майже 10 років тому поп-ідола. За їхніми словами, співак розповідав, як любить їх, влаштовував розваги у Діснейленді, дарував коштовні подарунки, а в обмін на це вимагав різні форми сексу. У стрічці йдеться, що розбещував дітей Джексон у своєму маєтку Neverland.

У соцмережах з’явилося чимало підбірок на кшталт «брехня/факт», де фани чи хейтери Джексона підтверджують чи спростовують інформацію щодо педофілії співака. Інтерес до теми поширився далеко за межі Сполучених Штатів, темою перейнялися й українці, які не полінувалися не лише подивитися фільм без перекладу, а й вивчити та співставити інформацію з низки англомовних ресурсів.

Після прем’єри фільму у мережі з’явився сайт mjfacts.com, на якому публікуються факти про життя Майкла Джексона. Творці ресурсу стверджують, що не є хейтерами Джексона, а ставлять собі за мету знаходити та публікувати сухі факти, аби читачі самостійно розібралися, педофіл поп-ідол чи ні. Втім дотримуватися неупередженої подачі інформації авторам вдається не завжди.

Після виходу фільму про домагання Джексона до дітей стався «ефект Вайнштейна»: ще з десяток чоловіків заявили, що і їх співак теж домагався.

У позаминулому році кілька актрис звинуватили голлівудського продюсера Харві Вайнштейна у сексуальних домаганнях. Після того, як ця інформація поширилась у ЗМІ, понад 70 інших актрис (серед яких – Гвінет Пелтроу, Анджеліна Джолі, Ліна Хіді та інші) також заявили, що стали жертвами таких дій з боку Вайнштейна.

За даними The Sun, слідчі розглядають можливість провести ще одне розслідування: не виключена ексгумація для проведення ДНК-експертизи у зв’язку з появою нових епізодів звинувачення. Втім, чи можливо провести об’єктивне розслідування подій 20-30-річної давнини, якщо підозрюваний вже 10 років як у могилі. Тим часом нові обвинувачі з’являються як гриби після дощу, а ставки у грі надвисокі: мільйони і мільйони доларів?

Чи то жага до наживи, чи то відчайдушні камінгаути вже відчутно вдарили по родині Майкла Джексона. Родичі поп-ідола вже називають фільм «посмертним лінчуванням», «обурливою і жалюгідною спробою експлуатації та намаганням заробити на пам'яті Майкла». Так, його 20-річна донька Періс Джексон після виходу стрічки намагалася накласти на себе руки: її ледь врятували в одній з лікарень Лос-Анджелеса, дівчина втратила багато крові. Періс обожнює батька та переконана: він невинуватий. До слова, два роки тому Періс заявила, що абсолютно упевнена: смерть її батька була насильницькою, його вбили навмисно.

Періс Джексон після виходу стрічки намагалася накласти на себе руки

Низка американських зірок заступилися за Джексона. Співак Аарон Картер, молодший брат мегазірки з Backstreet Boys Ніка Картера, заявив, що хотів би начистити пику Уейду Робсону за усе, що він розказав у фільмі. На американському телеканалі ТMZ артист щосили захищав пам'ять Джексона. Окрім звинувачень, зроблених Уейдом у документальному фільмі, який Аарон назвав неправдивим, він розсердився на твіт, яким Уейд втягнув його у розмову про скандал навколо Джексона. Так, Уейд у Твіттері натякнув, що Аарон або теж є жертвою домагань Джексона, або знав про те, що співак домагався інших дітей. «Це брехня, тобі має бути соромно!», – відповів Аарон Уейду у соцмережі. Аарон стверджує, що також співпрацював з Джексоном, коли був дитиною, також ночував у поп-ідола, але жодних натяків на домагання не було.

Нік Картер, Аарон Картер та Майкл Джексон

Стерти Джексона

Допит обвинувачуваного неможливий, беззаперечних доказів винуватості поп-ідола немає, та попри це західний світ почав активно стирати пам’ять про Майкла, причому надшвидкими темпами. З моменту виходу скандальної кінострічки вже відбулося багато подій:

Низка радіостанцій по усьому світу – Австралія, Канада, Сполучені Штати та інші країни – вилучили пісні поп-ідола з ефіру. Приміром, продюсер австралійської радіокомпанії Nova Entertainment заявив, що «у світлі того, що наразі відбувається, на ній не звучатиме жодна пісня Майкла Джексона». Ба більше, менеджмент багатьох радіокомпаній та медіахолдингів, боячись втратити частину аудиторії, яка продовжує любити і пам'ятати Джексона, пояснили зникнення з ефіру пісень поп-ідола не «педофілійним скандалом», а «зміною смаків аудиторії».

Французький модний дім Louis Vuitton виключив зі своєї колекції осінь-зима 2019 моделі одягу, які дизайнери, натхненні образом поп-співака, присвятили Джексону. Колекцію було презентовано за тиждень до прем'єри фільму, а надійти у продаж мала влітку. Серед речей, від яких відмовився Louis Vuitton, плісирована спідниця, схожа на шендіт (одяг богів Стародавнього Єгипту), у який співак знявся в кліпі Remember the Time; кілька речей з принтами кольору різних прапорів, натхнені кліпом We are the World; джемпер, кофта з капюшоном і штани з принтами героїв музичного фільму за участю Джексона The Wiz; футболка із зображенням ніг співака в лоферах і шкарпетках; піджак, декорований трьома блискавками, схожий на той, що Джексон носив в кліпі Beat It.

Біля Британського музею футболу в Манчестері прибрали статую Майкла Джексона. Монумент ще у 2011 представив тодішній власник клубу «Фулхем» Мохамед Аль-Файєд, який дружив з артистом.

Творці культового американського мультсеріалу «Сімпсони» теж вирішили вирізати епізод з голосом Майкла. За словами виконавчого продюсера мультсеріалу Джеймса Брукса, епізод тимчасово вилучать з усіх платформ та стрімінгових сервісів і не будуть показувати під час повтору «Сімпсонів» на ТБ, а DVD-збірки перевидадуть вже без цієї серії. Йдеться про епізод 1991 року, де головний герой Гомер Сімпсон ненадовго потрапляє до божевільні. Там він зустрічає величезного, лисого чоловіка, який стверджує, що він Майкл Джексон. Цього персонажа й озвучив сам Джексон.

Після виходу скандальної стрічки група ентузіастів у Лондоні методом краудфандингу зібрала кошти на кампанію #mjinnocent (хештег МД (Майкл Джексон) невинуватий) зі слоганом «Факти не брешуть. Брешуть люди». У рамках кампанії на легендарні лондонські двоповерхові автобуси наклеїли відповідні банери і фото Джексона. Однак місцева влада розпорядилася прибрати банери.

Дитячий музей в Індіанаполісі прибрав три експонати, пов'язані з Майклом Джексоном, на тлі скандалу зі звинуваченнями співака в педофілії. Йдеться про капелюх і рукавички, в яких Майкл Джексон виступав на сцені, а також про плакат із зображенням зірки.

Невдала інвестиція

Впадає в око, що прем’єра скандальної документальної стрічки відбулася невдовзі після того, як ранчо поп-ідола було виставлено на продаж – за $31 млн. Сам Джексон придбав ранчо у 1987-му (за $19,5 млн) прожив там 15 років та продав за рік до смерті за $22 млн. До слова, тоді на адресу співака теж лунали обвинувачення у розбещуванні неповнолітніх у стінах маєтку, однак звинувачення були зняті. Тоді покупцем Neverland став мільярдер Томас Баррак – засновник інвестиційної компанії Colony Capital.

Баррак – близький друг та радник президента США Дональда Трампа, свого часу був головою інавгураційного комітету. Баррак також «засвітився» у скандалі Paradise Papers – виявилось, що він є власником однієї з офшорних компаній Трампа.

Власне, це не перша спроба продати маєток: в 2015 році Баррак намагався отримати за об’єкт нерухомості вп’ятеро більше, ніж заплатив сам: $100 млн, однак покупців не знайшлося. За два роки, у 2017-му, ціна маєтку впала до $67 млн, однак і тоді охочих не виявилося, тому нерухомість на якийсь час зняли з продажу.

Ранчо розташоване в 64,4 км від Санта-Барбари і займає ділянку землі площею трохи більше однієї тисячі гектарів. Загальна площа приміщень, серед яких три гостьових будинки, студія-кінотеатр, тенісний корт, басейн і кілька підсобних приміщень, становить 1,2 тис. квадратних метрів.

Педофіл чи жертва наклепу?

Примітно, що фільм вийшов напередодні десятої річниці смерті Майкла Джексона. Також показово, що останні роки король поп-музики очолював рейтинг найбагатших померлих виконавців за версією Forbes. Лише за минулий рік співак заробив $400 млн – більша частина суми була отримана з продажу його частки в звукозаписувальній компанії EMI Music Publishing. Кругла дата, мільярдні статки спадкоємців – і раптом шокуючий фільм.

Оглядач Hollywood Reporter Деніел Файнберг писав, що «Залишаючи Неверленд» – «про те, що протягом 20 з гаком років Робсон і Сейфчак тримали в секреті або навіть брехали, приховуючи правду, і збитки (моральні), які це може завдати, можна порівняти з найжахливішими злочинами».

Критик Rolling Stone Девід Фіар писав: «Пропонуючи цим людям трибуну, фільм явно став на певний бік у цій історії. Проте ретельність, з якою автори фільму деталізують цю історію, і те, як вони персоналізують подробиці, важко відкинути».

Кінокритик сайту Worldofreel.com Джордан Ралмі в своєму огляді написав: «Рід (Ден Рід, режисер і продюсер, - «Главком») за допомогою Робсона і Сейфчака намалював Джексона серійним збоченцем, цей фільм створений для того, щоб шокувати публіку. Водночас ані в самій стрічці, ані в оглядах критиків не згадується сумнівне минуле цих обвинувачів». «Але, звичайно ж, всього цього немає у фільмі. Їм не поставили жодного незручного запитання», – звертає увагу кінокритик.

Також скептично до стрічки поставився Forbes: детально вивчивши події, що передували зйомкам і прем'єрі фільму, він дійшов висновку, що творці «Залишаючи Неверленд», а також засоби масової інформації навмисно не беруть до уваги дуже багато важливих деталей щодо обвинувачів.

Вперше поп-короля звинуватили у сексуальному насиллі над дитиною у 1993 році: його підозрювали у розтлінні 13-річного Джордана Чендлера, однак тоді доказів злочину слідство не знайшло, а обвинувач відмовився від свідчень у суді. У 2005 році історія повторилась: Джексона знову звинуватили у домаганнях, однак зірку знову виправдали.

А тепер про ці самі деталі. Хореограф Уейд Робсон під час судового процесу 2005-го був свідком з боку співака і під присягою його захищав. Після смерті ж співака хореограф брав участь у кількох триб’ютах на честь Джексона. Це можна розцінити як данину пам’яті другу, важливій для себе людині. Однак усі подальші дії хореографа можна розцінювати як бажання відхопити шматок від …ярдних статків родини померлого поп-ідола. Робсон намагався стати режисером шоу, присвяченого Майклу Джексону, яке презентував Цирк Дю Солей, однак не вийшло. Що робить «друг і заступник»? Пише і намагається видати – щоправда, теж безуспішно – книгу про те, як Джексон його домагався!

Уейд Робсон і Джеймс Сейфчак у 2013 та 2014 роках звернулися до однієї адвокатської контори, яка допомогла їм подати багатомільйонні позови проти спадкоємців Джексона: знову-таки, зі звинуваченнями у сексуальних домаганнях у дитинстві. І ці позови також були відхилені судом у 2017-му. Намагаючись виправдати зміну своєї поведінки, Робсон заявив, що співак маніпулював ним, заявляючи, що вони обоє потраплять у в'язницю, якщо Джексона визнають винним. Також Робсон заявив, що на зміну його поглядів вплинули власне батьківство та два нервових зриви.

Впадає в око ще один момент: як батьки могли легковажно відпускати своїх маленьких дітей надовго, з ночівлями, до чужої людини – нехай заради кар’єри, нехай до кумира? Згідно зі свідченнями батьків Робсона і Сейфчака, вони і гадки не мали про те, що відбувалося (за словами обвинувачів) на ранчо. Мати Сейфчака дізналася про секрет сина незадовго до смерті Джексона, мати Робсона – взагалі у 2013-у. Виходить, близькі Сейфчака не звертались ані у суд, ані до журналістів раніше? Щодо Робсона: виходить, він вирішив розповісти про все рідній матері приблизно тоді ж, коли і громадськості?

Водночас племінниця поп-короля, 37-річна Бренді Джексон, розповіла, що протягом дев'яти років зустрічалася з Робсоном. За її словами, екс-бойфренд бреше, бо ж за майже 10 років їхніх стосунків він жодного разу не згадував про насильство з боку Джексона. «Мене охопив жах, коли я подивилася фільм. Історія Уейда занадто гучна і безглузда. Те, що він каже, просто смішно. У фільмі він змалював не мого дядька, а зовсім іншу людину. Все, що він коли-небудь говорив про Майкла відтоді, як ми знайомі, повністю суперечить його свідченням у фільмі», – заявила дівчина.

Племінниця поп-короля заявила, що якби Майкл справді регулярно ґвалтував Вейда, той би розповів про все за першої ж можливості. «Якби хтось поглумився над вами, коли вам було 14 років, і у вас був шанс дати свідчення і посадити людину на все життя, щоб вона не могла нікому більше нашкодити, ви б це зробили. Всі б це зробили», – додала Джексон.

Навряд колись буде достеменно встановлено, винуватий Джексон у розтлінні дітей чи ні, однак тінь, кинута на пам'ять про померлого співака, очевидно, залишиться назавжди. Навіть серед емоційних коментарів його вірних фанів нерідко трапляються й такі: «Я вірю у невинуватість Джексона, але б свою дитину з ним наодинці не лишив би».

Наталія Сокирчук, «Главком»