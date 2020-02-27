Посол прокоментував факти зачистки українських назв вулиць у Польщі



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Надзвичайний та Повноважний посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцькі Фото: "Главком"

Влада Перемишля… скасувала вулицю, названу на честь єпископа УГКЦ

Надзвичайний та Повноважний посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцькі вважає, що питання про скасування у Перемишлі вулиці ім. єпископа УГКЦ Йосафата Коциловського треба ставити до польської опозиції.

Так в інтерв’ю «Главкому» Бартош Ціхоцькі прокоментував факти зачистки українських назв вулиць у Польщі, зокрема ситуацію в Перемишлі, де 28 листопада 2019 року місцева влада скасувала вулицю Коциловського і приєднання її до прилеглої вулиці Івана Снігурського

«Вулиця єпископа Коциловського була узгоджена ще колишньою владою Перемишля. Тоді це були консерватори, які й нині керують Польщею. У місті відбулися вибори й змінилася влада – там тепер представники опозиції до ПіС (польська правляча партія «Право і справедливість». – «Главком»). Тому треба ставити запитання до польської опозиції, чому вони ініціювали скасування цієї вулиці», – сказав Бартош Ціхоцькі.

На думку посла, у цій справі присутній також резонансний аспект: «Єпископ Коциловський благословляв німецькі війська під час захоплення Перемишля. Там була й тема колаборації українців iз нацистами, яку підтримував Коциловський. Але він став жертвою НКВД, був замучений на смерть, і ми шанобливо ставимося до цього. Зокрема, його мученицька смерть стала, як я розумію, головним приводом для рішення Ватикану проголосити його блаженним».

За словами пана Ціхоцького, раніше у місті була одна вулиця на честь Снігурського. Потім, за часів консервативної влади міста, частину цієї вулиці вирішили назвати іменем Коциловського, а нинішні керівники Перемишля згідно із законодавством скасували це рішення і повернулися до того, коли вся вулиця називається на честь Снігурського (Іван Снігурський – український церковний діяч. Єпископ Перемишльський, Самбірський, Сяноцький (1818–1847). Був меценатом та філантропом. Родич і опікун Михайла Вербицького, автора музики національного гімну «Ще не вмерла України ні слава, ні воля». – «Главком»).

Бартош Ціхоцькі сказав, що не зовсім погоджується, що рішення місцевих політиків у Перемишлі можна вважати антиукраїнським, оскільки Снігурський є українським діячем ХІХ століття, який став на захист, як тоді це називали, русинського фольклору, а також греко-католицької релігії.

Проте, посол підтримує те, що з громадою нацменшини треба радитися, якщо це їх безпосередньо стосується. «Так само я був би радий, аби в Україні перед встановленням у польській школі меморіальної дошки Роману Шухевичу запросили до обговорення польську громаду. Не все гаразд, вважаю, коли меморіальна дошка відкривається у школі, яку відвідують діти тих, кому вдалося вижити всупереч діям, вчиненим за наказами пана Шухевича», – сказав пан Ціхоцькі.

Нагадаємо, міська рада польського міста Перемишль міста 28 листопада 2019 року скасувала вулицю Йосафата Коциловського і приєднати її до прилеглої вулиці Івана Снігурського