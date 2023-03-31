Українці зможуть самостійно підвищити рівень своєї майбутньої пенсії: що варто знати

Відтепер сплачувати добровільні страхові внески можна дистанційно без паперової тяганини, відвідування установ і звітів

З січня 2023 року для виходу на відпочинок у 60 років необхідно мати не менше 30 років страхового стажу, але через повномасштабну війну значна кількість українців виїхала за кордон, де не маючи умов сплачувати внески до пенсійної систему, втрачають можливість отримувати «гідне пенсійне забезпечення» в майбутньому.

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Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики, яка зазначає, що владою було впроваджено цифровий інструмент для можливості сплачувати пенсійні страхові внески на як на свою користь, так на рахунки інших людей.

Відтепер сплачувати добровільні страхові внески можна дистанційно без паперової тяганини, відвідування установ і звітів.

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Робити це можна з-за кордону, а також в Україні, якщо людина не має офіційного доходу. Таким чином, обираючи довільний розмір внесків, вона зможе продовжити формувати свій страховий стаж, щоб по досягненню пенсійного віку отримувати відповідну пенсію.

Скористатись опцією для сплати страхових платежів можна у декілька кліків – укласти електронний договір з ПФУ і сплатити кошти, а система зарахує внесок автоматично

Наголошується, що лише за один день роботи сервісу вже понад сто людей здійснили платежі у вигляді добровільних внесків на свою користь.

Підкреслимо, напередодні, Пенсійний фонд запустив на своєму порталі механізм добровільних страхових внесків, який дозволяє купувати страховий стаж для майбутньої пенсії чи збільшувати її розмір.