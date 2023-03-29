Речі, про які соромиться говорити Путін

СБУ заарештувала більше 600 держзрадників з початку повномасштабного вторгнення

Глянув останнє інтерв’ю «бункерного діда». Він на днях вирішив через довгий стіл поспілкуватись з ручним журналістом. Це, та саме розмова, де він розказав про ядерну зброю для Лукашенка і 1500 танків за рік для фронту. І тільки один раз Путін відчув дискомфорт. Від питання, яке, як вибачаючись сказав журналіст, «хочуть задати багато росіян»: чому західна техніка безперешкодно потрапляє на фронт? І невпевнена відповідь диктатора. Мета, каже, така є, «спустя рукава никто не относится», але українці везуть її, мовляв, дуже скритно і ночами.

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Чому у росіян нічого не виходить на цьому напрямку, чому знищені «Хаймарси» є тільки у звітах міноброни рф, а проблему змушений коментувати навіть президент рф? Відповідь кремлівському журналісту, замість мямляння Путіна, в понеділок дали з Києва. СБУ знешкодила фсбшну мережу, яка мала зірвати постачання західної зброї на лінію фронту. Агенти ФСБ збирали дані про маршрути руху військових ешелонів та локації складів боєприпасів. За їх даними мали відбутись диверсії та ракетні удари на шляхах постачання. Кадри Кремль готував не один рік. Мережа була створена ФСБ ще до початку повномасштабного вторгнення, а 24 лютого активована. Серед агентів, яким тепер світить довічне, і один з помічників діючого нардепа.

Зайве говорити, що викриття подібної мережі – це десятки одиниць врятованої техніки та, найголовніше, сотні врятованих життів наших. А держзрадників з початку вторгнення Служба, за офіційними даними, заарештувала більше 600. В тому, що РФ не змогла провести жодної вдалої операції по знищенню нашої зброї під час її доставки на фронт, заслуга далеко не тільки «темних українських ночей», але і наших спецслужб. Путін, правда, в своєму інтерв’ю про це не розкаже.